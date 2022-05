Opozīcijas deputāti iesnieguši naidu pret homoseksuāliem cilvēkiem veicinošu priekšlikumu

Oficiālā dokumentā izmantojot neiecietību un naidu pret homoseksuāliem cilvēkiem veicinošu argumentāciju, vairāki Saeimas opozīcijas deputāti iesnieguši priekšlikumu aizliegt Rīgas praidu, liecina parlamenta Prezidijā iesniegtais dokuments.

Priekšlikuma pamatojumam izmantotas bažas par pērtiķu baku vīrusa izplatību, jo tas galvenokārt ietekmējot viendzimuma seksuālās attiecībās stājušos vīriešus.

Tiesībsargs Juris Jansons norāda, ka Saeimas deputātu pausti naidīga satura izteikumi veicina neiecietību un sabiedrības aizspriedumus pret konkrētu cilvēku grupu. Viņš aicina Saeimu neakceptēt šo diskriminējošo iniciatīvu un vērsties pret sociālā naida kurināšanu sabiedrībā.

Lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu (LGBT) un viņu draugu apvienības "Mozaīka" pārstāvis Kaspars Zālītis atteicās komentēt deputātu aicinājumu.

Dokumentu parakstījuši deputāti Ramona Petraviča (LPV), Māris Možvillo (PCL), Ieva Krapāne, Aldis Gobzems (KuK), Jūlija Stepaņenko, Karina Sprūde (KuK), Ralfs Nemiro (LPV), Kaspars Ģirģens (R), Ēriks Pucens (R) un Ingūna Rībena.

Krimināllikuma 150. pants par darbību, kas vērsta uz naida vai nesaticības izraisīšanu atkarībā no personas dzimuma, vecuma, invaliditātes vai jebkuru citu pazīmju dēļ, ja ar to radīts būtisks kaitējums un ja to izdarījusi valsts amatpersona vai personu grupa, paredzēts cietumsods uz laiku līdz trim gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedrisks darbs, vai naudas sods.