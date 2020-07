Pakāpeniski sāks apmaksāt speciālo uzturu pieaugušajiem pacientiem

Otrdien valdība apstiprināja grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos, kas paredz pakāpeniski apmaksāt par valsts naudu medicīnisko uzturu smagi slimiem pacientiem ar rīšanas traucējumiem, informēja Veselības ministrijas (VM) sabiedrisko attiecību speciālists Oskars Šneiders. Kā pēdējos gados portāls "Delfi" aprakstījis virknē publikāciju, pacientiem enterālās un parenterālās pārtikas iegāde pēc izrakstīšanas no slimnīcas bija smags slogs, jo tā viņiem izmaksāja līdz pat 500 eiro mēnesī. Tādēļ pacienti taupīja uz savas vienīgās pārtikas devām, badojās, ņēma ātros kredītus vai lūdza ziedotāju un tuvinieku atbalstu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā klāstīja ministrijā, "pakāpeniska" šī uztura apmaksāšana nozīmē to, ka katram pacientam, kuram ārsts izrakstīs medicīnisko uzturu, sākumā būs jāiziet saņemšanas procedūra. Valsts apmaksātas medicīniskās pārtikas piešķiršanu organizēs Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca (RAKUS) speciālistu komanda. Tā izvērtēs, kam šo uzturu piešķirs. "Nepieciešamības gadījumā valsts apmaksās arī enterālo un parenterālo barošanu mājas aprūpē. Tas nozīmē, ka ārsta palīgs vai māsa dosies pie pacienta uz mājām, lai palīdzētu šo procesu nodrošināt," VM medijus informēja preses relīzē.

Pacienta ceļš, proti, kārtība, kā pacienti šo pārtiku varēs saņemt, atkarīgs no tā, vai enterālo un parenterālo barošanu uzsāks slimnīcā vai mājās. Ja uzsāks stacionārā, tad pacientu ārstējošais ārsts informēs RAKUS Klīniskās dietoloģijas daļu par to, ka pacientam vajadzīgs medicīniskais uzturs trīs līdz četras darba dienas pirms plānotā izrakstīšanas datuma. Savukārt, ja šo uzturu sāks lietot ambulatori, tad ģimenes ārsts nosūtīs pacientu uz konsultāciju RAKUS, būs jāpiesakās telefoniski, un slimnīca to nodrošinās ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā.

Pēdējos gados portāls "Delfi" problēmu – valsts neiesaistīšanos medicīniskā uztura apmaksā pēc izrakstīšanas no slimnīcas – aktualizējis vairākkārt gan 2018. gadā atbalsta akcijā "Stiprini stipros", gan paliatīvajai aprūpei veltītajā rakstu sērijā "Sāpju slieksnis", gan arī rakstu sērijā "Bads nav metafora". Šo pārtiku ārsti mēdz nozīmēt onkoloģijas, neiroloģijas, kā arī ķirurģijas nodaļu pacientiem. Speciālo uzturu organismā ievada ar zondi, un tas cilvēkam pilnībā aizstāj ēdienu un šķidrumu.

Pēc "Delfi" rakstu sērijas VM pērn novembrī apņēmās šo pārtiku apmaksāt. Sākotnēji ministrijas pārstāvji izteicās, ka šo uzturu apmaksās ar 1. jūliju, bet, šim laikam pietuvojoties, minēja, ka tas notiks jūlija laikā. Šobrīd zināms, ka sešiem mēnešiem medicīniskais uzturs valstij izmaksās 295 tūkstošus eiro.

Līdz šim medicīnisko pārtiku apmaksāja bērniem, kuri ir Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas paliatīvās aprūpes kabineta uzskaitē, kā arī cistiskās fibrozes pacientiem un bērniem smagas olbaltumvielas nepanesības vai izteiktas malabsorbcijas sindromu gadījumā. VM pārstāvis Šneiders apstiprināja, ka arī pēc 18 gadu sasniegšanas viņiem šo pārtiku turpinās apmaksāt par valsts līdzekļiem.

Pirms jaunajiem grozījumiem MK noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība", medicīnisko uzturu apmaksāja vien slimnīcas etapā.

Jau vēstīts, līdzšinējā kārtība satrauca arī ārstus, kuri apzinājās: pacientu jāizraksta no slimnīcas, taču viņš medicīnisko uzturu pats nevarēs atļauties. "Ja cilvēks neēd, nespēj ēst, tad viņš burtiski nomirst no tā. Ja cilvēks atkārtoti ilgi neparādās pie manis, tad iznākums ir skaidrs. Principā, mūsu pacientiem ir smagas slimības. Nevarot atrast līdzekļus enterālās barības iegādei, iznākums tāds arī ir, kāds būtu jebkuram cilvēkam, kas nevarētu paēst," iepriekš portālam "Delfi" sacīja RAKUS internists, nefrologs un dietologs Georgijs Moisejevs.