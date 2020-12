Pandēmijas laikā cilvēki kļuvuši agresīvāki, stāsta apsardzes uzņēmumā

Covid-19 pandēmijas laikā, īpaši pēdējās trīs nedēļas, vērojams, ka cilvēki kļuvuši agresīvāki un apsardzes uzņēmums saņem vairāk izsaukumu, pastāstīja apsardzes uzņēmuma "Koblenz drošība" valdes priekšsēdētājs Raivis Terinks.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Koblenz drošība" šajās nedēļas saņēmusi vairākus izsaukumus uz mājokļiem un birojiem, kuros ieradušies nelūgti un agresīvi viesi - personas alkohola reibumā, dažādi uzbāzīgi un bezkaunīgi preču piegādātāji, bezpajumtnieki.

Tāpat arī pieaugusi cilvēku agresija veikalos - ir konflikti ar veikala personālu, ja kāds netiek apkalpots bez maskas, konflikti starp pircējiem, ja kāds piegājis citam pārāk tuvu vai nevalkā masku atbilstoši noteikumiem, konflikti par to, ka brīvdienās netiek pārdots alkohols, konflikti par to ka nevar nopirkt kādu preci. Bijis arī konflikts par to, ka veikalā nevar iegādāties sieviešu zeķubikses, pavēstīja Terinks.

"Attiecīgi apsardzei ir vairāk izsaukumu uz veikaliem, jo cilvēki taisa skandālus, vai pat uzbrūk veikala personālam, izraisa kautiņus, plēš preces," stāstīja Terinks.

Viņš piebilda, ka katru gadu, līdz ar rudens un ziemas sezonu, vērojams zādzību no mājokļiem pieaugums. Tas skaidrojams ar tumšo laiku, zagļiem ir lielākas iespējas tumsā darboties nepamanītiem.

"Šogad, pandēmijas un dažādu ierobežojumu rezultātā, daudzviet iedzīvotāji ir mājās gan darba dienās, gan arī brīvdienās nedodas uz laukiem. Arī Ziemassvētkos ceļojumi uz ārzemēm šogad izpaliks. Taču zādzības tādēļ šogad nemaz būtiski nemazinās, gluži pretēji - zagļi kļūst drošāki un nekaunīgāki. Biežāk zādzības tiek veiktas, iekļūstot mājās vakaros vai naktīs, kad mājas saimnieki atrodas mājās," pauda Terinks.

Viņš pastāstīja, ka šoruden arī mainījies pastrādāto zādzību laiks diennaktī. Ja agrāk zagli uzdarbojās nakts otrajā pusē, tuvāk rītam, vai arī sestdienu un svētdienu naktīs, kad saimnieki ir laukos, tad šogad zagļi visbiežāk ielauzās svešā īpašumā darba dienās pēcpusdienā un vakarā, ap pulksten 16 līdz 19, tad, kad saimnieki vēl nav mājās, vai arī kad saimnieki devušies, piemēram, uz veikalu.

"Tāpat šogad vērojams, ka aktivizējušās organizētas zagļu grupas, kas izpēta informāciju par mājokļiem. Zagļi novēro, kurās mājās ir turīgi iedzīvotāji, novēro paradumus, iegūst informāciju par to vai mājās ir kas vērtīgs, piemēram, naudas summas, vērtslietas," teica Terinks.

Tāpat šogad bijuši vairāki izteikti gadījumi, kad mēģināts no mājokļa un arī birojiem nozagt un aiznest seifus. Tādēļ iedzīvotājiem un uzņēmējiem ieteicams seifus ierīkot grūti pieejamās, un apmeklētājiem/ciemiņiem neredzamās vietās, kā arī obligāti seifus droši piestiprināt pie grīdas vai sienām, piemēram ar enkura skrūvēm vai citiem nopietniem risinājumiem, piebilda Terinks.

Apsardzes kompānija SIA "Koblenz drošība" pērn strādāja ar 5,068 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 2,8% lielāks nekā 2018.gadā, savukārt uzņēmuma peļņa samazinājās par 10,6% un bija 49 888 eiro.

Uzņēmums reģistrēts 1996.gadā, tā īpašnieki ir Simona Deifta (90,04%) un Arnolds Koņevņikovs (9,96%).