Par Covid-19 vakcīnu blakusparādībām ziņo aptuveni četri no tūkstoš vakcinētajiem

Laikā no 2020. gada 28. decembra, kad Latvijā uzsāka vakcināciju pret Covid-19, līdz šāgada 18. aprīlim Zāļu valsts aģentūra (ZVA) saņēmusi 919 ziņojumus par Covid-19 vakcīnu iespējamām blakusparādībām, portālu "Delfi" informēja ZVA pārstāve Tanita Tamme-Zvejniece.

Minētajā laikā posmā kopā, ieskaitot gan pirmo, gan otro vakcīnas devu, vakcinācija veikta 208 321 reizi. Par konstatētām iespējamām blakusparādībām Latvijā ziņojuši aptuveni četri no tūkstoš vakcinētajiem ar pirmo vai otro vakcīnas devu.

Visbiežāk saņemti ziņojumi par iespējamām organisma reakcijām pēc vakcinācijas, kas norādītas vakcīnas lietošanas instrukcijā. Piemēram, par reakciju vakcīnas injekcijas vietā, paaugstinātu temperatūru, drebuļiem un nogurumu. Saskaņā ar ziņojumos sniegto informāciju, šīs blakusparādības izzuda dažu dienu laikā.

Covid-19 vakcīnu biežākās blakusparādības, piemēram, paaugstināta ķermeņa temperatūra (dažkārt virs 38°C), drudzis, galvassāpes, nogurums, muskuļu un locītavu sāpes, proti, gripai līdzīgi simptomi, var sākties 8 – 10 stundas pēc vakcīnas saņemšanas. Parasti tie izzūd paši no sevis 2 – 3 dienu laikā.

Tāpat pēc Covid-19 vakcīnas saņemšanas bieži var rasties vietējas reakcijas, piemēram, apsārtums, pietūkums un sāpes vakcīnas injekcijas vietā. Apsārtums un pietūkums var izplatīties pat līdz tuvākajām locītavām (rokā – no pleca līdz elkonim; kājā – no augšstilba līdz ceļa locītavai). Šīs vietējās reakcijas parasti parādās pāris stundu laikā pēc injekcijas (mRNS vakcīnām – nākamajā dienā pēc vakcinācijas), pārsvarā norit viegli un izzūd pašas no sevis bez ārstēšanas, tās ir sagaidāmas un bieži sastopamas.

Paaugstinātas temperatūras gadījumā ieteicams lietot ibuprofēnu vai paracetamolu. Tiesa, nedrīkst pārsniegt šo zāļu lietošanas instrukcijā ieteikto devu. Dažkārt gripai līdzīgo simptomu dēļ pēc vakcinācijas var rasties īslaicīga darbnespēja, un šādā gadījumā jāvēršas pie ģimenes ārsta, kurš var lemt par darbnespējas lapas piešķiršanu.

ZVA portālam "Delfi" uzsvēra, ka visām zālēm, arī vakcīnām, var būt blakusparādības, bet ne visiem cilvēkiem tās izpaužas. Lai veidotu aizsardzību pret Covid-19, vakcīnas stimulē vakcinētā cilvēka organisma imūnsistēmu.

Pēc vakcinācijas daļai cilvēku viņu organisma īpatnības dēļ var rasties sagaidāmas reakcijas jeb paredzētas blakusparādības. Tomēr šādu reakciju rašanās vai trūkums neliecina par to, cik stipra vakcinācijas rezultātā būs iegūtā organisma aizsardzība.

Retos gadījumos ir saņemti ziņojumi arī par blakusparādībām, kuras nav minētas vakcīnu lietošanas instrukcijā. Šobrīd Latvijā nav apstiprināts neviens letāls gadījums, kuram, balstoties uz pieejamiem datiem, būtu noteikta ticama cēloniska saistība ar vakcīnu.Būtiski, ka organisma aizsardzība pret vīrusu iestājas tikai pēc vakcīnu pret Covid-19 otrās devas saņemšanas.

ZVA arī atgādina, ka "Pfizer-BioNTech" un "Moderna" izstrādātajām vakcīnām gripai līdzīgie simptomi biežāk ir izteiktāki pēc vakcīnas otrās devas saņemšanas. Savukārt AstraZeneca vakcīnai "Vaxzevria" – pēc pirmās devas saņemšanas. Blakusparādības mēdzot stiprāk izpausties jaunākiem cilvēkiem.

ZVA aicina pacientus vērsties pie sava ārsta, ja pēc vakcīnas saņemšanas rodas bažas par novērotajām blakusparādībām. Tāpat arī, ja pacientam ir bažas par jebkuru veselības traucējumu iespējamu saistību ar vakcināciju, ZVA iesaka sazināties ar ārstu.

Savukārt, ja pēc vakcinācijas gripai līdzīgie simptomi nemazinās un ilgst vairāk nekā 3 dienas vai tie pastiprinās, noteikti jākonsultējas ar ģimenes ārstu.

Ziņojumus par Covid-19 vakcīnu blakusparādībām izvērtē gan ZVA (atsevišķos būtiskos gadījumos konsultējoties arī ar Imunizācijas valsts padomi, Veselības inspekciju un dažādiem atbilstošās medicīnas jomas klīniskiem speciālistiem), gan Eiropas Zāļu aģentūra, kā arī visu Eiropas valstu zāļu aģentūru speciālisti un vakcīnu reģistrācijas īpašnieki.

"Saskaņā ar ES izstrādāto nepārtrauktas Covid-19 vakcīnu drošuma uzraudzības plānu šo vakcīnu uzraudzība tiek veikta ievērojami intensīvāk nekā citām zālēm, lai nodrošinātu jaunas drošuma informācijas ātru identificēšanu, apkopošanu un analīzi," medijiem preses relīzē paziņoja ZVA pārstāve Tamme-Zvejniece.

Jau vēstīts, ka aizvadītajā diennaktī pirmo poti pret Covid-19 saņēma 4697 cilvēki, savukārt vēl 1531 persona vakcinācijas ciklu noslēdza, saņemot otru poti. Kopumā 20. aprīlī vakcinēti 6228 cilvēki.