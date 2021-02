Par epidemioloģiskajiem pārkāpumiem robežsardze piemērojusi sodus vairāk nekā 60 tūkstošu eiro apmērā

Valsts robežsardze kopš 7. decembra par epidemioloģiskajiem pārkāpumiem uzsākusi 1483 administratīvos procesus un kopumā piemērojusi naudas sodus vairāk nekā 60 000 eiro apmērā, otrdien intervijā LTV raidījumam "Rīta Panorāma" sacīja Valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts.

Robežsardzes priekšnieks minēja, ka katru dienu tiek uzsākti desmitiem administratīvo procesu, taču kopumā ir samazinājusies ārējās robežas šķērsošana. Visvairāk robežas šķērso kravu pārvadātāji un personas izņēmuma gadījumos. Decembrī un janvārī vieglās automašīnas ārējo robežu šķērsojušas 3% apmērā, salīdzinājumā ar pagājušo gadu.

Pujāts minēja, ka Valsts robežsardze janvāra vidū saskārās ar to, ka vienlaicīgi Covid-19 dēļ prombūtnē bija 160 robežsargi, no kuriem 78 bija saslimuši.

Šobrīd robežsardzē prombūtnē ir 80 peronas, no kuriem 39 ir saslimuši, bet 40 – kontaktpersonas.

