Par Gogoļa ielas tuneļa apķēpāšanu aizturēti divi vīrieši

24. novembrī Rīgas pašvaldības policija par Gogoļa ielas tuneļa apķēpāšanu aizturējusi divus vīriešus, portāls "Delfi" uzzināja pašvaldības policijā.

24. novembrī pulksten 23 Rīgas pašvaldības policijas Rīgas pilsētas videonovērošanas centra darbinieki caur kameru Gogoļa ielas tunelī ievērojuši divus vīriešus, kuri, ejot cauri tunelim, no somas izņēmuši krāsas baloniņu un aizpūtuši vienu no kamerām. Pēc tam baloniņu vīrieši pavērsuši arī otras kameras virzienā.

Cauri aizkrāsotajai kamerai ievērots, ka viens vīriešiem apzīmē arī tuneļa sienu. Informācija nodota tuvākajām Rīgas pašvaldības policijas autopatruļām. Vienlaikus RPP Rīgas pilsētas videonovērošanas centra darbinieki caur apkārtnē izvietotajām kamerām sekojuši vīriešu pārvietošanās virzienam un nodevuši informāciju uz notikuma vietu aizsūtītajām ekipāžām.

Policisti pie tirdzniecības centra "Origo" pamanījuši divus aprakstiem atbilstošus vīriešus. Abām personām rokas bijušas sasmērētas ar krāsu.

Pēc vīriešu aizturēšanas, lūgts uzrādīt mugursomu saturu. Abām personām somās atrasti vairāki krāsu flakoni.

Viens no vīriešiem pārrunu laikā sācis strīdēties ar likumsargiem, apgalvojot, ka tikko izkāpis no sabiedriskā transporta un neko par notikušo nezinot. Vēlāk likumsargi, apskatot pilsētas videoierakstus, atklājuši, ka tieši pretenziju cēlējs aizpūtis divas no tunelī izvietotajām kamerām.

25 un 28 gadus vecie vīrieši nogādāti tuvākajā Valsts policijas iecirknī turpmāko procesuālo darbību veikšanai.