Par okupācijas režīmu slavinošu objektu demontāžu pašvaldībām izmaksās 645 053 eiro

Pašvaldībām par okupācijas režīmus slavinošu objektu demontāžu kopumā būs jāizmaksā 645 053 eiro, aprēķinājusi Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (NKMP) vadītā komisija.

Kā informēja Kultūras ministrijas (KM) sabiedrisko attiecību vadītāja Dace Vizule, NKMP vadītā komisija līdz 1. decembrim ir izvērtējusi "ePārskatos" saņemtos pašvaldību pieteikumus valsts budžeta līdzekļu daļas atmaksai par padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu demontāžu.

Pašvaldību pieprasītais valsts budžeta līdzekļu apjoms samazinājies, jo tika precizēta informācija par saņemtajiem ziedojumiem. Komisija lēmusi atbalstīt 23 pašvaldību pieprasījumus, atbilstoši normatīvajam regulējumam sedzot ne vairāk kā pusi no kopējām izmaksām.

KM šo informāciju 1. decembrī sniegusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM), savukārt VARAM kompensēs pašvaldībām izdevumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pieprasot līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

Kā vēstīts, pēc Latvijas pašvaldību sniegtās informācijas Ministru kabineta noteiktajā termiņā - līdz 15. novembrim - demontēti visi 69 Ministru kabineta noteikumos "Latvijas Republikas teritorijā esošo demontējamo padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu saraksts" iekļautie objekti. Tāpat pašvaldības sniegušas informāciju par vēl vismaz 55 ārpus šī saraksta esošiem objektiem, kuru demontāža jau veikta pēc pašvaldību pašiniciatīvas.

KM iepriekš norādīja, ka starp okupācijas režīmus slavinošo objektu sarakstā 69 iekļautajiem pieminekļiem tāpat kā pēc pašvaldību pašiniciatīvas papildu demontētajiem objektiem, nav pieminekļu, piemiņas zīmju, piemiņas plākšņu, piemiņas vietu, arhitektonisku vai māksliniecisku veidojumu, kuri atrodas karā kritušo karavīru apbedījumu vietās, kā arī padomju vai nacistiskā terora upuru piemiņas vietās.

Šī gada 23. jūnijā stājās spēkā likums "Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas teritorijā." Saskaņā ar likumu publiskajā ārtelpā, publiskajā būvē vai publiskas personas iekštelpā aizliegts eksponēt pieminekļus, piemiņas zīmes, piemiņas plāksnes, piemiņas vietas, arhitektoniskus vai mākslinieciskus veidojumus un citus objektus, kas izvietoti Latvijas teritorijā kopš 1940.gada un atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem: slavina PSRS vai nacistiskās Vācijas okupācijas varu, ar to saistītu notikumu vai personu, slavina totalitārismu, vardarbību, militāru agresiju, karu un kara ideoloģiju, vai arī ietver padomju varas vai nacisma simbolus.

Saskaņā ar 14. jūlija Ministru kabineta noteikumiem "Latvijas Republikas teritorijā esošo demontējamo padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu saraksts" ir apstiprināts 69 demontējamo padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu saraksts.