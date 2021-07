Par Putņa izslēgšanu no 'Progresīvajiem' lems partijas Revīzijas komisija

Par partijas "Progresīvie" dibinātāja, bijušā ģenerālsekretāra un priekšsēdētāja Roberta Putņa izslēgšanas no partijas "Progresīvie" pamatotību vēl lems partijas Revīzijas komisija, sacīja "Progresīvo" līdzpriekšsēdētāja Antoņina Ņenaševa.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tikmēr Putnis paziņojumā masu medijiem norāda, ka "Progresīvo" Ētikas komisija 1. jūlija lēmumā esot atzinusi, ka partijas valdes 21. jūnija lēmums par viņa izslēgšanu no partijas biedru rindām esot ticis pieņemts, pārkāpjot partijas ētikas regulējumu un neievērojot partijai saistošo iekšējo procesuālo kārtību.

"Pretēji statūtos noteiktajam Ētikas komisijai nav tikusi dota iespēja veikt "anonīmas biedru grupas" iesnieguma izvērtēšanu. Ētikas komisija arī nav tikusi uzaicināta piedalīties valdes sēdē par manu izslēgšanu, līdzīgi kā pats izslēgtais biedrs tā uzzinājusi par izslēgšanu no publiski pieejamās informācijas medijos," sacīja Putnis.

Ētikas komisija savā atzinumā esot atzīmējusi, ka to valdes loceklis Viesturs Kleinbergs iepazīstinājis tikai ar ekrānšāviņu no "anonīmas biedru grupas" iesnieguma, bet tai neesot bijusi iespēja iepazīties ar minēto iesniegumu pilnībā. Valde ir publiski sniegusi trīs dažādus parakstītāju skaitus - 24 un 27, bet Ētikas komisijai - 31, tomēr arī Ētikas komisijai valde līdz šim brīdim neesot devusi iespēju iepazīties ar šo iesniegumu pilnībā.

Ētikas komisija arī norādījusi, ka tai nav bijusi iespēja izvērtēt Putnim izteiktos pārmetumus, jo, lai arī iesniegumā tiek apgalvots, ka biedrs nomelnojis partiju un grāvis tās reputāciju, tajā Ētikas komisijas vērtējumā neesot pietiekami precīzi izvērsts, ar kuriem izteikumiem tieši partija varētu būt tikusi nomelnota un tās reputācija grauta.

Savukārt Ņenaševa skaidroja, ka atbilstoši partijas statūtiem Ētikas komisijas pienākums neesot izskatīt iesniegumu par biedra izslēgšanu no partijas. "Tā ir Revīzijas komisijas kompetence, kura vērtēs 29 partijas biedru parakstīto iesniegumu par Putņa izslēgšanu no partijas," sacīja Ņenaševa.

Viņa apgalvoja, ka Revīzijas komisijai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, lai tā varētu izvērtēt Putņa izteikumus publiskajā telpā, kuros partijas biedri saskatīja partijas reputācijas graušanu, nomelnošanu un centienus kaitēt partijas nākotnei. Ņenaševa prognozēja, ka Revīzijas komisija ar izvērtējumu nāks klajā tuvākajā laikā.

Kā ziņots, "Progresīvo" valde izskatīja biedru iesniegumu ar lūgumu lemt par tās bijušā priekšsēdētāja Putņa izslēgšanu no partijas, kas arī tika atbalstīts, aģentūrai LETA iepriekš sacīja partijas ģenerālsekretāre Lelde Vaivode.

Biedru iesniegums bija par Putņa izteikumiem publiskajā telpā, "graujot partijas reputāciju, par nomelnošanu un centieniem kaitēt partijas nākotnei". Partijas statūti arī paredz, ka biedra pienākumos ir "neveikt tādas darbības, kas var negatīvi ietekmēt partijas vai citu biedru reputāciju", teikts partijas paziņojumā.

Nedēļu pēc izslēgšanas no partijas "Progresīvie" Putnis publiski apstrīdēja valdes lēmumu izslēgt viņu no partijas. Putnis norādīja uz pārkāpumiem partijas valdes lēmumā un partijas publiskajā komunikācijā. Saskaņā ar bijušā politiķa pausto, viņš laika gaitā "multimediāli, daļās un soli pa solim" pamatos, kāpēc viņa izslēgšana no partijas ir bijusi "negaidīta un aizmuguriska", kā arī analizēs "atsevišķus lēmuma prettiesiskos aspektus". Putnis uzsvēra, ka viņam neesot citas iespējas savu tiesību aizsardzībai.