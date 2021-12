Par senioru vakcināciju pret Covid-19 piemaksas būs arī ārstniecības iestādēm

Lai veicinātu aktīvāku iedzīvotāju vecumā no 60 gadiem pirmreizējo vakcināciju pret Covid-19, piemaksas par vakcināciju būs arī ārstniecības iestādēm, otrdien, 7. decembrī, lēma Ministru kabinets.

Kā portālu "Delfi" informēja Veselības ministrijā (VM), piemaksu apjoms noteikts līdzvērtīgs piemaksām ģimenes ārstu praksēs – 11,87 eiro, kas tiks saņemta papildu jau esošajam pamattarifam - 9,09 eiro (7,27 eiro, ja vakcināciju veic ārsta palīgs) par vakcināciju iestādē un 22,82 eiro par vakcināciju personas dzīvesvietā.

Finansējums paredzēts, piemēram, papildu speciālistu, ārstniecības personu, piesaistei senioru uzrunāšanai vai paplašinātam brigāžu skaitam, kas dodas vakcinēt cilvēkus dzīvesvietā.

Kopumā šim mērķim no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem paredzēts piešķirt 1,2 miljonu eiro. VM plāns ir līdz nākamā gada sākumam sasniegt 90% senioru vakcinācijas aptveri primārajā vakcinācijā, informēja ministrijā.

Jau vēstīts, lai veicinātu vakcināciju pret Covid-19 senioru vidū un ģimenes ārstu iesaisti vakcinācijā, papildu atbalsts tiek nodrošināts arī ģimenes ārstu praksēm – par katru praksē ievadītu vakcīnas devu senioram 12,6 eiro (+ 11,87 eiro piemaksa) un 22,82 eiro (+ 11,87 eiro piemaksa) par vakcināciju, kas veikta dzīvesvietā.

Tāpat ģimenes ārsti saņem vakcinācijas aptveres maksājumus – 2 eiro par katru sarakstā reģistrēto pacientu vecumā no 60 gadiem un pacientu ar noteiktām hroniskām saslimšanām, ja vakcinācijas aptvere ir līdz 60%; 4 eiro, ja vakcinācijas aptvere ir no 60% līdz 80% un 6 eiro, ja vakcinācijas aptvere ir no 80% līdz 100%. Papildu tiek apmaksāti rehabilitācijas pakalpojumi praksē nodarbinātajiem, kuri nodrošina vakcināciju, norādīja ministrijā.

Vakcinācija pret Covid-19 senioriem ir īpaši būtiska, jo iedzīvotājiem virs 60 gadu vecuma, saslimstot ar Covid-19, pastāv visaugstākie riski veselībai un dzīvībai.

Kā liecina Nacionālā veselības dienesta dati, no visiem slimnīcās nogādātiem Covid-19 pacientiem aptuveni 70% ir cilvēki vecāki par 60 gadiem, no Covid-19 mirušajiem – 80%.