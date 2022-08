'Pārkāpumu kaudzīte krājas' – Plešs piedraud Daugavpilij ar atbildību 'pieminekļu lietā'

Ņemot vērā, ka pašvaldības darbības liecina – notiek vilcināšanās ar likumā noteikto padomju režīmu slavinošu objektu demontāžu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs (AP) ir pieprasījis nekavējoties, bet ne vēlāk kā 20 dienu laikā, rakstveidā līdz ar citu informāciju iesniegt grafiku, kādā tiks demontēti šie objekti.

Ja pašvaldība neveiks demontāžu, ministrija nekavēsies ar likuma izpildes nodrošināšanu "vienā vai citā veidā", preses konferencē uzsvēra ministrs.

"Primāri mūsu uzdevums ir nodrošināt, lai dome pilda to, kas ir noteikts normatīvajos aktos. Ja dome to nespēj nodrošināt, ministrijai ir citi veidi, kā to nodrošināt," atsaucoties uz gadījumiem, kad ministrija atstādinājusi domes priekšsēdētājus, pauda Plešs.

Viņš arī piebilda, ka ministrijas pašmērķis nav kāda mēra atstādināšana, bet gan nodrošināt, lai tiktu izpildīts likums.

Pēc ministra sacītā, VARAM seko visām domes darbībām.

Izmantojot futbola analoģiju, Plešs arī norādīja, ka "tā pārkāpumu kaudzīte krājas", un, vairākas reizes saņemot dzelteno kartīti, var saņem arī sarkano kartīti.

Likumā noteikto objektu aizvākšana tiešākajā veidā ir pašvaldības atbildība. Kamēr tur ir priekšsēdētājs un dome, tas ir viņu uzdevums to nodrošināt.

Vai atstādināšana skartu tikai Daugavpils mēru Andreju Elksniņu (S) vai visu domi, VARAM vēl nāktos vērtēt.

Tāpat VARAM likuma nepildīšanas gadījumā varētu arī pati organizēt objektu demontāžu, taču tas esot galējais līdzeklis.

Līdz ar to Daugavpils pašvaldībai šobrīd nekavējoties jāveic VARAM prasītās darbības. Gadījumā, ja tā nepārtrauks bezdarbību un nesniegs informāciju, VARAM nāksies vērtēt domes atbildību, solīja ministrs.

Ministrs arī norādīja, ka VARAM vairākkārt Daugavpils domej pieprasījusi informāciju par objektu demontāžu.

Proti, 21. jūlijā ministrija aicināja pašvaldības iesniegt grafikus. Kopumā 42 no 43 vietvarām ir šo uzdevumu izpildījušas, turklāt ir arī pašvaldības, kas jau demontējušas šādus objektus.

Pēc atkārtotiem aicinājumiem vienīgi Daugavpils pašvaldība nav iesniegusi šo grafiku, tā vietā vēršot uzmanību uz dažādām juridiskām niansēm, norādot uz konkrētiem punktiem normatīvajos aktos un tādējādi pamatojot kavēšanos.

Arī Daugavpils domes vēršanās Satversmes tiesā (ST) neesot pamats neievērot likumu par padomju režīmu slavinošu objektu demontāžu.

Vienlaikus objektu demontāžu nodrošina par pašvaldību un valsts finansējumu, kas nozīmē, ka gadījumā, ja pašvaldībai nepietiek līdzekļu demontāžai, tai ir jārod šis finansējums, mainot budžetu.

Ņemot vērā minēto, kā arī ministra rīcībā esošo informāciju, Plešs ir pārliecināts, ka Daugavpils pašvaldība vilcinās ar objektu demontāžu.

Kā ziņots, Plešs iepriekš Daugavpils mēram uzsvēris, ka līdz šī gada 15. novembrim Daugavpilij jāizpilda likumā noteiktās prasības un jādemontē abi pašvaldības teritorijā esošie padomju okupāciju slavinošie objekti, kas iekļauti Ministru kabineta izstrādātajā sarakstā, portālu "Delfi" informēja VARAM.

2022. gada 14. jūlija sēdē Ministru kabinets identificēja virkni padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu, ko jānojauc, un to demontāža jāveic ne vēlāk kā līdz 2022. gada 15. novembrim.

Latvijas teritorijā ir identificēti kopskaitā 69 demontējami objekti, kas atrodas Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Jelgavas, Talsu, Bauskas, Ogres, Ludzas, Krāslavas, Mārupes, Saldus, Alūksnes, Gulbenes, Smiltenes, Tukuma, Valmieras, Balvu, Augšdaugavas un Madonas novadā, kā arī Liepājā, Rīgā, Rēzeknē un Daugavpilī.