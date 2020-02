'Pārņemsim varu Rīgā' – JKP kā pirmie atklāj programmu Rīgas vēlēšanām

Sestdien, pulcējoties gadskārtējā Jaunās konservatīvās partijas padomes sēdē, klātesošie partijas līderi pauda lepnumu un gandarījumu, ka tuvinājuši desmit gadus ilgušo "kleptokrātu" valdīšanas galu galvaspilsētā, kā arī iezīmēja, kādus darbus vēlas panākt Rīgas domē pēc ārkārtas vēlēšanām aprīlī, kurā JKP startēs ar mēra amata kandidātu Juri Jurašu priekšgalā. JKP ir pirmā partija, kas nāk klajā ar ieskatu partijas piedāvājumā Rīgas domes vēlēšanām.

Padomes sēdes sākumā partijas vadītājs Jānis Bordāns, izvērtējot partijas darbus gada laikā, uzsvēra, ka partija rīkojas un rīkosies radikāli, jo, aizstāvot taisnību, ir jārīkojas radikāli un nevar gaidīt, ka viss nostāsies savās vietās. Kā svarīgu mērķi Bordāns minēja "patriekt kleptokrātus no galvaspilsētas", tāpēc tiek gaidīta aktīva partijas biedru iesaiste.

Gaidāmo ārkārtas vēlēšanu Rīgā tēma bija īpaši nozīmīga padomes sēdē, tāpēc uzreiz pēc Bordāna pie vārda tika JKP frakcijas vadītājs Rīgas domē Jānis Ozols, kurš partijas biedriem aplausu pavadībā paziņoja, ka "uzdevums apturēt zagļu, pielīdēju un kremlinu varu Rīgā ir izpildīts". Ozols uzsvēra, ka svarīgākais partijas darbs domē ir stipras komandas izveidošana, kas ļāvis izpildīt uzdevumu. Ozols atgādināja, ka no komandas RD tika diskvalificēti tie, kas augstāk lika savu personīgo labumu. Viņš atzinīgi novērtēja jaunu līderu veidošanos ap frakciju, ko vajag, jo "tūlīt pārņemsim varu Rīgā". Ozols atgādināja, ka RD atlaišana tika panākta kopā ar partneriem valdībā un Saeimā un ka tikai kopīgi partijas biedri var ko sasniegt.

Kāpinot kulmināciju, JKP Jaunatnes nodaļas vadītājs Rodijs Ronis no skatuves pavēstīja, ka pirms 3913 dienām Rīgā varu pārņēma pretvalstiski spēki, kas negodīgi piepildījuši savas kabatas uz rīdzinieku rēķina. "Tam visam 25. aprīlī tika pielikts liels, trekns punkts," sacīja Ronis, norādot, ka partija ir lamāta un noniecināta, un koalīcijas partneri apskauž tās saliedētību. "Pretvalstiskie suņi rej, bet JKP karavāna dodas tālāk. Pēc zagšanas dekādes vajag godīgumu Rīgā," sacīja Ronis. Jaunatnes nodaļas vadītājs arī uzsvēra, ka lepojas ar to, ka JKP atšķirībā no citām partijām nedala vēlētājus krievos un latviešos.

Pēc viņa uz skatuves kāpa uzņēmējs Andris Kariņš-Bērziņš, kurš slavēja Rīgas labumus, ko apbrīnojot viņa ārvalstu partneri, taču Rīga ir padarāma vēl labāka. "Pēdējos desmit gadus Rīga tikusi izlaupīta, un tikai ar JKP ienākšanu domē korupcijas bedre ir atklāta, skandāli krīt kā lavīna, un tikai ar ārkārtas vēlēšanām var nomainīt Rīgas domes vadību uz godīgu, drosmīgu un gudru," sacīja Kariņš-Bērziņš. Viņš, uzsvērdams, ka domes struktūras no korupcijas infekcijas var attīrīt tikai spēcīgs vadītājs, kas ir cīnītājs pret korupciju un kam ir vīzija, pieteica partijas kandidātu Rīgas mēra amatam Juri Jurašu.

Juraša uztāšanās tika ievadīta ar video, spožām skatuves gaismām un aplausiem. Gan sagatavotajā video, gan vairākkārt Juraša uzrunā skanēja lozungs šīm vēlēšanām Rīgā "Darām Rīgai! Darām Latvijai! Darām!". Juraša uzrunas fonā bija redzams video, kas salīdzināja patlaban Rīgas ielās redzamo ar vīziju par vairāk kokiem pilsētā un labāku satiksmi.

Jurašs sacīja, ka partija ir lielu pārmaiņu, izaicinājumu un pārbaudījumu priekšā. Izaicinājums ir kā komandai uzvarēt vēlēšanas, pārbaudījums ir spēt uzrunāt ikvienu rīdzinieku pievienoties un uzticēties mērķim atgūt Rīgu un atbrīvot to no desmit gadu korupcijas žņauga, lai darītu to spožu un skaistu.

Uzskaitot problēmas Rīgas pašvaldībā, kur tiek izšķērdēti nodokļu maksātāju līdzekļi, slikti apsaimniekoti nami un ielas, Jurašs sacīja, ka ar saukļiem vien nevar uzvarēt, jo vairāksolīšanas un populisma laiks ir beidzies. Viņš uzskaitīja JKP jau padarītos un vēl darāmos darbus, lai izskaustu azartspēles, kā arī brīvas konkurences nodrošināšanā atkritumu apsaimniekošanas jomā un depozīta sistēmas ieviešanā, kā arī jauno pasažieru vilcienu iepirkumā un darbiem, lai Latvija neiekļūtu Moneyval "pelēkajā" sarakstā.

"Rīga būs cilvēku pilsēta – ar zaļu un sakārtotu vidi. Tai ir potenciāls kļūt par labāko dzīvesvietu Ziemeļeiropā," sacīja Jurašs, solot atvērtu un godīgu pārvaldību, bargus sodus zagļiem, drosmīgus un profesionālus cilvēkus amatos, jo "šoferu dēlu un fiktīvi nodarbināto laiks ir beidzies".

Jurašs solīja "miljona koku" programmu Rīgai, pilsētas pārveides sākšanu ar Marsa parka izveidošanu Teikā, kā arī ievērojamas nekustamā īpašuma nodokļa atlaides. Viņš arī solīja ekonomisku uzplaukumu, jo no uzņēmējiem vairs netiks izspiesti kukuļi, kā arī pirmā mājokļa programmu Rīgā, veicinot privāto iniciatīvu mājokļu un bērnudārzu būvēšanā.

"JKP vienīgie pilda savus solījumus Rīgas domē, Saeimā un valdībā, tāpēc mūs dēvē par nemiera cēlājiem, laivas šūpotājiem un kašķa meklētājiem. Nē, mēs aizstāvam jūsu intereses, jo citādi strādāt nemāku un negribu. "Man dod spēku tas, ka taisnība uzvarēs," tā teicis Jānis Čakste. Es tam ticēju, kad strādāju KNAB, Rīgas domē un Saeimā. Ar tīru sirdsapziņu dodos uz Rīgas domes vēlēšanām. Mūsu sirds deg par Rīgu un Latviju, kur taisnība vienmēr uzvar," uzrunu pabeidza Jurašs ovāciju pavadībā, partijas biedriem viņu godinot pieceļoties kājās .

JKP programma Rīgas domes vēlēšanām sola, ka Rīgas domē tiks aizliegts jebkurš iepirkums, kurš paredzēs komercnoslēpuma institūtu. Rīdzinieku naudas plūsmas tiešsaistes režīmā būs redzamas ikvienam un tie uzņēmēji, kuri negribēs piekrist šiem nosacījumiem, pašvaldības pasūtījumus saņemt nevarēs.

Tāpat, lai izveidotu Rīgu par zaļāko pilsētu Ziemeļeiropā, tiks ieviesta programma "Miljons koku Rīgai", kas nozīmēs zaļo zonu, pilsētas parku, ielu apstādījumu veidošanu arī tur, kur tie nav bijuši. Jauns parks būs arī Teikā, Marsa velodroma vietā, sola JKP. Turpinot uzsākto cīņu ar azartspēļu aizliegšanu visā Latvijas teritorijā, JKP programma paredz spēļu zāļu slēgšanu ne tikai Rīgas vēsturiskajā centrā, bet arī pilsētas mikrorajonos.

Iesaistot privātās izglītības iestādes divu gadu laikā tiks nodrošinātas 2000 papildu vietas Rīgas bērnudārzos. Tas tiks izdarīts neuzbūvējot nevienu jaunu bērnudārzā ēku, sola JKP.

Lai nodrošinātu jaunās ģimenes ar dzīvokļiem un atvēsinātu sakarsušo īres tirgu, ir izstrādāta īpaša programma "Pirmais mājoklis Rīgā", kas paredz gadā nodrošināt dzīvokļus vismaz 1500 jaunajām ģimenēm. Šī iespēja tiks veidota sadarbībā ar "Altum" jauno mājokļu programmu. Mājokļu jomā, sadarbībā ar Tieslietu ministriju tiks turpināts darbs, lai atbrīvotu iedzīvotājus no nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksāšanas saprātīga izmēra primārajam mājoklim. Gadījumā, ja saprātīgs risinājums tiks bremzēts Saeimā, Rīgas dome pilsētniekiem nodrošinās ievērojamas NĪN atlaides, sola JKP.

Partija sola, ka brīvas konkurences principi tiks izmantoti ne tikai bērnudārzu un mājokļu tirgus sakārtošanā, JKP plāns paredz brīvu konkurenci atkritumu apsaimniekošanas nozarē, kas pilsētniekiem nodrošinās zemākas cenas un augstāku pakalpojumu kvalitāti.

Sabiedrības iepazīstināšana ar pilnu JKP programmu Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām un visu komandu notiks šā gada martā.