Pašvaldību referendumus no 1. janvāra nodrošināt nevarēs, atzīst CVK

Informācijas tehnoloģiju (IT) sistēmas trūkuma dēļ pašvaldību referendumus nevarēs nodrošināt no plānotā 1. janvāra, atzina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētāja Kristīne Saulīte.

Likumā ir noteikts, ka Vietējo pašvaldību referendumu likumam būtu jāstājas spēkā 2024. gada 1. janvārī.

Kā uzsvēra Saulīte, līdz šim nav bijis neviena, kurš uzņemtos attīstīt nepieciešamās IT sistēmas, tāpēc par konkrētu datumu pašvaldību referendumu ieviešanai runāt nevarot. "Tas būtu negodīgi pret vēlētājiem, pret sabiedrību," piebilda CVK vadītāja.

Pēc tam, kad būs izlemts, kas būs par IT sistēmām atbildīgā iestāde, tad tālāk varēs runāt par veicamajiem darbiem, skaidroja iestādes vadītāja.

Taujāta, vai CVK, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) vai Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai ir jāvirza grozījumi likumā, lai pašvaldību referendumu ieviešanu pārceltu vēlāk, Saulīte norādīja, ka tas būs jādara visām iesaistītajām iestādēm kopā.

Iestādes vadītāja akcentēja, ka neatkarīgi no tā, vai vēlēšanu IT sistēmu turētājs būs VARAM Valsts reģionālās attīstības aģentūra, vai kāds cits, CVK nopietni sadarbosies ar attiecīgu iestādi. "IT rīkiem ir jākalpo pareizi, tā kā tas ir paredzēts, un šīm zināšanām ir jānāk no CVK," pauda februārī amatā apstiprinātā Saulīte.