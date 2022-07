Pavļuts: Patlaban nav pamata celt trauksmi par pieaugošo Covid-19 saslimstību

Patlaban vēl nav pamata celt trauksmi saistībā ar pieaugošo Covid-19 saslimstības līmeni, sacīja veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP).

Pēdējās nedēļās novērojams strauji pieaugošs Covid-19 saslimšanas gadījumu skaits. Vairāki eksperti bija pauduši, ka pagaidām satraukumam nav pamata - tuvākajā laikā nav gaidāms ievērojams Covid-19 stacionēšanas un mirstības pieaugums. Turklāt pieaugums esot saistāms ar atceltajiem ierobežojumiem, iedzīvotāju vēlmi apmeklēt pasākumus un garajām Jāņu svētku brīvdienām.

Veselības ministrs norādīja, ka ir novērojams Covid-19 saslimšanas gadījumu pieaugums, taču Veselības ministrijas (VM) speciālistu ieskatā pagaidām vēl nav pamata pastiprināt esošos epidemioloģiskās drošības pasākumus vai celt īpašu trauksmi.

"Mēs redzam, ka pēc svētkiem pieaugusi saslimstība. Es domāju, ka daudzi no mums ikdienā jūt un dzird no draugiem, paziņām, soctīkliem par to, ka cilvēki saslimst, bet mums aizvien ir svarīgākais, kāda ir situācija slimnīcās. Respektīvi, kāds ir Covid-19 pamatdiagnožu skaits, kas notiek ar smagajiem saslimšanas gadījumiem un mirstību, un šie rādītāji Latvijā šobrīd ir stabili," sacīja Pavļuts.

Viņš informēja, ka VM ir izstrādājusi trīs scenārijus prognozējamajam Covid-19 uzliesmojumam rudenī, kas atrodas saskaņošanā Finanšu ministrijā. Ministrs cer, ka tos izdosies izskatīt valdībā tuvāko nedēļu laikā.

LETA jau rakstīja, ka pēc garajām Jāņu brīvdienām jauno Covid-19 saslimšanas gadījumu skaits sasniedzis 824, kas ir lielākais jaunatklāto gadījumu skaits kopš 21. aprīļa, kad tika paziņots par 1133 saslimušajiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati.