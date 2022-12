Pēc Latvijas NEPLP lēmuma TV Rain pātrauks raidīt arī Lietuvā

Pēc apraides atļaujas anulēšanas, ko medijam "Dožģ" jeb "TV Rain" iepriekš bija izsniegusi Latvijas Nacionālā plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP), kanāls pārtrauks raidīt arī Lietuvā. Par to paziņojusi Lietuvas Radio un televīzijas komisija, vēsta portāls "rus.delfi.lv".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lietuvas komisijā atgādināts, ka šā gada 6. jūnijā telekanālam NEPLP izsniedzis licenci apraidei Latvijā, kas devusi tiesības medijam tā veidoto saturu izplatīt Eiropas Savienības valstīs, Krievijā, ASV un citās valstīs.

Telekanāls naktī uz ceturtdienu, 8. decembri, pārtrauks raidīt vienlaicīgi gan Latvijā, gan Lietuvā.

Kā ziņots, ""Doždj" ("TV Rain") vadība neizprot un neapzinās savu pārkāpumu smagumu," raidījumā "Spried ar Delfi" otrdien norādīja NEPLP priekšsēdētājs Ivars Āboliņš, komentējot padomes lēmumu – saistībā ar draudiem valsts drošībai anulēt apraides atļauju "Doždj" ("TV Rain").

Runājot par Krimas attēlošanu "Doždj" ēterā rādītajā kartē kā daļu no Krievijas teritorijas, Āboliņš sacīja: "Šī Krimas kartes parādīšana joprojām nav atsaukta. Mēs viņiem jautājām, kādēļ šī kļūda nav labota, viņi to neuzskata par vajadzīgu – viņi to neredz kā tādu kļūdu, kura būtu jāatsauc."

"Viņi joprojām paliek pie tā, ka Krievijas armija ir viņu armija. Mēs arī dzirdējām ["Doždj" ģenerāldirektores] Sindejevas kundzes izteikumus brīvdienās, kur viņa būtībā atkārtoja atlaistā žurnālista teikto, ka viņai ir žēl šo puišu, kuri salst – tātad okupantu, kuri salst un dodas nogalināt ukraiņus, izvarot ukraiņu bērnus," sacīja Āboliņš.

NEPLP vadītājs arī uzsvēra, ka "Doždj" nav Krievijas medijs: ""TV Rain" ir Latvijas medijs, kas pilnībā pakļaujas Latvijas likumiem. Saukt to par Krievijas mediju ne tikai juridiski, bet arī pēc būtības nav pareizi, jo viņi ienāca Latvijā, apņemoties ievērot mūsu likumus."

Pats telekanāls pret to vērstos "apvainojumus" nosaucis par "Netaisnīgiem un absurdiem", paziņojot, ka turpinās darbu "YouTube" platformā.

Telekanāla vadība atgādinājusi, ka no 2014. gada "TV Rain" iestājies pret Krimas aneksiju un no šā gada 24. februāra – pret Krievijas Federācijas iebrukumu Ukrainā. Krievijā gan telekanāls, gan tā ģenerāldirektors, galvenais redaktors un vairāki darbinieki atzīti par "ārvalstu aģentiem" un kanāla darbība aizliegta.

6. decembra vakarā medijs "Meduza" publicēja paziņojumu, kurā pauda solidaritāti "TV Rain" komandai. Šim paziņojumam pievienojās gan vairāki desmiti neatkarīgo Krievijas mediju, kā arī Latvijas, Lietuvas un Izraēlas žurnālisti.