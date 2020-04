Perevoščikovs: 'Zilā krusta' patversmē konstatētie Covid-19 inficētie ir klīniski veseli

Aizvadītajā diennaktī Evaņģēlisko kristiešu draudzes nakts patversmē "Zilais Krusts" patversmē konstatētie 18 jaunie ar Covid-19 inficētie ir klīniski veseli, bez izteiktām slimības pazīmēm, teica Slimību un profilakses kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Viņš uzsvēra, ka, lai gan pagājušā diennaktī jaunatklāto Covid-19 inficēto gadījumu skaits skaitliski šķiet liels, patiesībā 18 no tiem ir atklāti turpinot veikt testēšanu patversmē "Zilais Krusts" un tikai 12 gadījumi ir atklāti personām ārpus patversmes.

Perevoščikovs skaidroja, ka patversmē "Zilais Krusts" inficētie cilvēki ir klīniski veseli un viņiem nav simptomu, un uzsvēra, ka sabiedrībai viņi nav bīstami. Tāpat viņš teica, ka, veicot testus patversmē, ir mērķis pakāpeniski aptvert visus iemītniekus, kuri jau ilgi atrodas karantīnā.

Pārējie 12 jaunatklātie Covid-19 inficētie ir saistīti ar dažādām jau iepriekš zināmām iestādēm, dzīvesvietām un darbavietām.

"Neredzam, ka būtu īpašs jaunatklāto gadījumu pieaugums. Testu skaits turpina pieaugt. Līdz ar to 12 pozitīvie gadījumi, atskaitot patversmi, neuzrāda procentuālo pieaugumu," teica Perevoščikovs, uzsverot, ka ieviesto piesardzības pasākumu dēļ Latvijā jau trešo nedēļu turpinās pozitīvo un jaunatklāto skaita samazinājums.

Kā ziņots, piektdien tika sākta patversmes "Zilais Krusts" klientu otrreizēja testēšana uz Covid-19, pastāstīja Rīgas domes Labklājības departamenta direktora Irēna Kondrāte.

Oficiāli noteiktais karantīnas laiks patversmē bija līdz piektdienai, 17.aprīlim, taču Kondrāte norādīja, ka neviens no tās iemītniekiem ātrāk par nākamo nedēļu no karantīnas izlaists netiks. Piektdien tika sākta visu klientu otrreizēja testēšana un tika paņemti 68 testi no iepriekš veselajiem cilvēkiem. Pārējiem testus plānots veikt nākamnedēļ.

"Tad sagaidīsim rezultātus un, balstoties uz tiem, ceturtdien, 23.aprīlī, lemsim par nākošajiem soļiem. Jāatzīmē, ka nevienam no teritorijā dzīvojošajiem Covid-19 pacientiem jau pēdējo nedēļu nav bijuši nekādi simptomi," sacīja Kondrāte, atklājot, ka trīs no saslimušajiem ārstējas stacionārā.

Patversmē "Zilais Krusts" marta beigās vairākiem klientiem tika konstatēta saslimšana ar Covid-19. Patversmes teritorijā tika ieviesta karantīna, kurā kopumā uzturas 102 klienti. No darbiniekiem patversmes telpās atrodas iestādes vadītāja, sociālā darbiniece un trīs brīvprātīgie. Klientiem tiek nodrošināta ēdināšana trīs reizes dienā.

Ar Covid-19 inficētie klienti ir atdalīti no veselajiem klientiem, kuri uzturas īpaši uzstādītās armijas teltīs.

Kopumā no Covid-19 Latvijā līdz šim ir izveseļojušies 88 pacienti, proti, šiem pacientiem abi kontroltesti neuzrādīja jaunā koronavīrusa klātbūtni, liecina SPKC.

Tas nozīmē, ka šie pacienti ne tikai izveseļojušies, bet arī vairs neizdala vīrusu.

Pacienti, kuriem laboratoriski apstiprināts Covid-19, pārtraukt karantīnu un doties ikdienas gaitās drīkst tikai ar ārsta atļauju. Cilvēku uzskata par veselu pēc klīnisko simptomu izzušanas un ja divi atkārtoti testēšanas rezultāti uz Covid-19 ir negatīvi.

Covid-19 kontroltestus veic ne ātrāk kā trīs nedēļas pēc infekcijas apstiprināšanas vai ne ātrāk kā septītajā dienā pēc saslimšanas simptomu pazušanas, ja tie saglabājas ilgāk.