Pierīgā uz Tallinas šosejas jārēķinās ar palēninātu satiksmi

Piektdienas pēcpusdienā autobraucējiem Pierīgā jārēķinās ar palēninātu satiksmi, īpaši virzienos uz jūras piekrasti, brīdina VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.

Īpaši palēnināta satiksme var būt Tallinas šosejas sākumposmā, "Latvijas Valsts ceļi" aicina izvēlēties braukšanai laiku ārpus ierastajām maksimuma stundām. Šīs pašas šosejas posmā no Zvejniekciema līdz Duntei notiek remontdarbi, arī tur jārēķinās ar papildu laiku ceļā.

Būvdarbu dēļ satiksmes ierobežojumi patlaban ieviesti 98 valsts autoceļu posmos.

Ar diviem luksoforu posmiem un papildu laiku ceļā jārēķinās Vidzemes šosejas posmā no Smiltenes pagrieziena līdz Grundzālei, kur uzsākti seguma atjaunošanas darbi. Uzsākti remontdarbi autoceļa Rauna – Drusti – Jaunpiebalga (P29) posmā no Raunas līdz Drustiem un autoceļa Alūksne – Liepna (P41) posmā no Malienas līdz Liepnai. Abos objektos jārēķinās ar pusstundu lai tos šķērsotu. Turpinās plaši remontdarbi starp Tukumu un Kuldīgu.

Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem:

uz Tallinas šosejas (A1) posmā no Vidzemes šosejas (A2) līdz Siguļiem ātrums ierobežots līdz 70 km/h un paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ir 25 min.;

uz Tallinas šosejas (A1) posmā no Zvejniekciema līdz Duntei ātrums ierobežots līdz 50 un 70 km/h, vienā posmā satiksmi organizē ar luksoforu un posma šķērsošana var prasīt 50 minūtes;

uz Vidzemes šosejas (A2) posmā no Smiltenes pagrieziena līdz Grundzālei notiek seguma atjaunošana, divos posmos satiksmi organizē ar luksoforu, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h un paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir 25 minūtes;

Liepājas šosejas (A9) posmā no Skrundas līdz Kalvenei vienā posmā luksofors, ātrums ierobežots līdz 50 un 70 km/h un posma šķērsošanai nepieciešamas 26 minūtes;

autoceļa Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) (A12) posmā no Greiškāniem līdz Rīgas ielai ir 4 luksoforu posmi un ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Posma šķērsošana var prasīt 35 minūtes;

Vairāki remontposmi ir uz autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) (A13). Lielāki satiksmes ierobežojumi ir posmā no Maltas līdz Feimaņu pagriezienam, kur ātrums ierobežots līdz 50 un 70 km/h, asfalta seguma izbūves laikā tiks slēgta viena brauktuves josla un divvirzienu satiksmi organizēs ar luksoforiem, paredzamais šī būvobjekta šķērsošanas laiks ir 30 minūtes.

Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts reģionālajiem autoceļiem: