Piktās pašvaldības sola vērienīgus protestus pret novadu reformu

Pirmdien 2. martā, pulksten 17 Ikšķiles novada domē notiks ar administratīvi teritoriālo reformu (ATR) neapmierināto pašvaldību vadītāju un pārstāvju sanāksme, kurā plānots apspriest 5. martā plānotu vērienīgu protesta akciju ar smagās tehnikas iesaisti pret administratīvi teritoriālo reformu (ATR), portālu "Delfi" informēja Latvijas Zaļajā partijā (LZP).

"Neraugoties uz pašvaldību, iedzīvotāju un pat Eiropas ekspertu iebildumiem pret plānotās pašvaldību reformas formu, sasteigto un nedemokrātisko gaitu, ceturtdien, 5. martā ATR likumprojekts 2. lasījumā tiks skatīts Saeimā," norāda LZP.

Arī speciāli šim mērķim izveidotās Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijas "konsultācijas" Saeimā ar pašvaldībām "izrādījās tikai demokrātisko izpausmju fikcija, nevis darbs ar priekšlikumu un pašvaldību argumentu vērtēšanu pēc būtības," teikts partijas paziņojumā medijiem.

Šāda situācija ir radījusi plašu neapmierinātību daudzu novadu iedzīvotājos, tai skaitā vietējos zemniekos un uzņēmējos, kuri vērsušies savās pašvaldībās, mudinot vietējās vietvaras pieņemt radikālākus mērus pret valdības koalīcijas patvaļu saistībā ar pašvaldību reformu un ar smago tehniku doties Rīgas virzienā.

"Uz Ikšķili dosimies, lai tiktos ar citiem pašvaldību pārstāvjiem, lai konceptuāli saprastu un vienotos par sistēmu kā organizēties protesta akcijai. Informētu cik smagās tehnikas vienības uzņēmēji ir pieteikuši novados, pa kādiem valsts nozīmes galvenajiem autoceļiem virzīsimies uz Rīgu. Zinu, ka no mūsu - Kurzemes puses pa A10 šoseju virzīsies Ventspils pilsētas un Ventspils novada tehnikas kolonna, kā arī Talsu, Kandavas, Tukuma, Engures novadu smagās tehnikas vienības. Lai precizētu akcijas dalībnieku skaitu, Ikšķilē tiksies lielākā daļa pašvaldību vadītāju tsk. arī no Pierīgas pašvaldībām", norādījusi Kandavas novada priekšsēdētāja un viena no 2. martā plānotās sapulces iniciatorēm Inga Priede.

LZP akcentē, ka protesta akcijā pret novadu reformu, iesaistot smago tehniku, apsver iespēju iesaistīties Kandavas, Ikšķiles, Carnikavas, Alojas, Jelgavas, Salacgrīvas, Alsungas, Ventspils, Tukuma, Salas, Engures, Inčukalna pašvaldības.

Savukārt Strenču novada, Beverīnas novada un Burtnieku novada domju priekšsēdētāji savu iedzīvotāju vārdā ir nosūtījuši uzaicinājumu Saeimai, Saeimas frakciju vadītājiem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Jurim Pūcem (AP), Valsts prezidenta kancelejai un Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei ar uzaicinājumu ierasties uz iedzīvotāju sapulci šī gada 4. martā pulksten 18 Strenču novada Kultūras centra zālē. Sapulce pēc iepriekšminēto pagastu iedzīvotāju un uzņēmēju iniciatīvas tiek rīkota saistībā ar ATR jautājumiem.

Paralēli iedzīvotāju sapulcei notiks par iepriekšējo brīdinājuma akciju plašāka lauksaimnieku protesta akcija Strenčos.

Strenču novada domē norāda, ka Strenču, Beverīnas, Burtnieku novadu pašvaldības aicina mediju pārstāvjus uz preses konferenci otrdien, 3. martā pulksten 11 par "izveidojušos situāciju administratīvi teritoriālās reformas virzīšanas gaitā un iedzīvotāju viedokļu ignorēšanu tajā".

Jau vēstīts, ka pirms nedēļas Strenčos lauksaimnieki rīkoja protesta akciju, jo Strenču novada, Beverīnas novada Trikātas pagasta un Burtnieku novada Ēveles pagasta iedzīvotāji uzskata, ka viņi joprojām nav sadzirdēti un viņu viedoklis netiek ņemts vērā, tāpēc brīdinājumu par protesta akciju īstenos dzīvē. Šo teritoriju iedzīvotāju vairākumam ikdiena ir saistīta ar Valmieru, tur strādājot, mācoties, saņemot pakalpojumus un kārtojot biznesa un privātos jautājumus.

11. februārī Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisija lēma jaunveidojamajā Valmieras novadā iekļaut arī Naukšēnu novadu un Rūjienas novadu, savukārt Valkas novadā arī Trikātas pagastu un Ēveles pagastu. Tāpat saglabāts jau sākotnējais VARAM piedāvātais regulējums, ka jaunveidojamā Valkas novadā tiek iekļauts arī Strenču novads.

Reizē tiek sagaidīts, ka VARAM sagatavos savu piedāvājumu par Valkas novadu, lai sniegtu redzējumu par labāko risinājumu efektīvākas pašvaldības izveidošanai, žurnālistiem iepriekš skaidroja komisijas priekšsēdētājs Artūrs Toms Plešs (AP).

Kā ziņots, 119 vietējo pašvaldību vietā plānots izveidot 39 pašvaldības.