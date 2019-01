Pirmoreiz šogad temperatūra Latvijā pazeminās līdz -20 grādiem

Lielā daļā Latgales un Sēlijas gaisa temperatūra ceturtdienas rītā pazeminājusies līdz -18..-20 grādiem, liecina dati no meteoroloģisko novērojumu stacijām.

Tostarp 20 grādu sals reģistrēts Daugavpils novērojumu stacijā. Tā ir zemākā gaisa temperatūra valstī kopš 2018.gada 3.marta.

Zem -10 grādiem termometra stabiņš noslīdējis arī daudzviet Zemgalē un Vidzemē, savukārt Kurzemē gaisa temperatūra ir -1..-6 grādi.

Valsts dienvidaustrumu pusē daudzviet skaidrs laiks, pārējā Latvijā debesis sedz mākoņi un daudzviet krīt neliels sniegs. Lēns vējš vai bezvējš.

Rīgā apmācies laiks, sīks sniegs, lēns dienvidaustrumu vējš, gaisa temperatūra -9 grādi.

Maksimālā gaisa temperatūra trešdien bija no 0..-3 grādiem Kurzemes piekrastē līdz -7..-8 grādiem Latgales dienvidos.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 9. janvārī bija +20..+22 grādi Portugālē un Spānijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu -31 grāds Somijas ziemeļaustrumos un -38 grādi Krievijas Eiropas daļas ziemeļaustrumos.

Turpinoties snigšanai, arī vietām valsts rietumu un centrālajā daļā sniega segas biezums pārsniedzis desmit centimetru, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra operatīvā informācija.

Saldū sniega kārtas biezums pieaudzis no diviem centimetriem nedēļas sākumā līdz 12 centimetriem ceturtdienas rītā, Stendē - attiecīgi no viena līdz desmit, Mērsragā - no diviem līdz 11, Rūjienā - no sešiem līdz 12 centimetriem.

Lielāko daļu Kurzemes, Zemgales un Vidzemes sniegs klāj 4-12 centimetru biezumā, Kurzemes piekrastē sniega sega vietām ir plānāka, bet valsts austrumos saglabājas 14-19 centimetru dziļš sniegs, vēl nedaudz vairāk sniega ir Alūksnes augstienē.

Jau ziņots, ka, sākot ar piektdienu, laikapstākļus Latvijā noteiks cikloni, tādēļ biežāk un spēcīgāk snigs un līs, prognozē sinoptiķi.

Piektdien Kurzemē galvenokārt līs un sniegs kusīs, bet Austrumlatvijā sniega sega kļūs par dažiem centimetriem biezāka. Ievērojamāks sniega krājumu papildinājums gaidāms nākamnedēļ.