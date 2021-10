Prasība par obligātu vakcināciju pret Covid-19 attiecas arī uz deputātiem, norāda tiesībsargs

Prasība par obligātu vakcināciju pret Covd-19 valsts un pašvaldību iestādēs ir attiecināma arī uz Saeimas un pašvaldību deputātiem, skaidroja Tiesībsarga birojā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā norādīja Tiesībsarga birojā, Ministru kabineta rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu 5.3. punkts konkrēti nosaka, ka valsts un pašvaldību institūciju, tai skaitā kapitālsabiedrību, darbinieki un amatpersonas no 15. novembra savus darba pienākumus var veikt tikai tad, ja viņiem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Savukārt Valsts amatpersonu uzskaitījums ir precīzi norādīts likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" ceturtajā pantā pantā. Valsts prezidents, Ministru prezidents, Ministru prezidenta biedri, ministri, īpašu uzdevumu ministri, parlamentārie sekretāri, Saeimas deputāti, pašvaldības domes deputāti un citas pantā norādītās personas tiek definētas kā valsts amatpersonas. "Tātad uz tām arī attiecas nosacījums vakcinēties pret Covid-19," norādīja Tiesībsarga birojā.

Ziņots, ka, atbilstoši Labklājības ministrijas (LM) publiskotā informatīvā materiāla darba devējiem, pret Covid-19 nevakcinētus darbiniekus no darba iespējams atstādināt vai atlaist saskaņā ar Darba likumu.

Ievērojot to, ka Covid-19 pandēmijas ietekmē šobrīd nav veikti jelkādi pārgrozījumi darba attiecību tiesiskajā regulējumā un noteikts īpašs šai situācijai pielāgots regulējums, tad darba devēju un darbinieku tiesību un pienākumu regulējums ir rodams jau spēkā esošajā Darba likumā, norāda LM. Līdzīgi ir arī attiecībā uz cita veida tiesisko attiecību, kas saistītas ar personu nodarbinātību, regulējumu, jo īpaši dienestā esošajām amatpersonām.

Ja objektīvi darba devējam nav iespējas pārstrukturēt savu darbību un piedāvāt attālinātu darba pienākumu izpildi, bet darbs ir jāveic klātienē, turklāt uzrādot sertifikātu vai testu, tad atbilstoši konkrētai situācijai un lietas apstākļiem ir vairākas risinājuma iespējas, skaidroja ministrijā. Turklāt tieši darba devēja ziņā ir risinājuma izvēle atbilstoši apstākļiem konkrētajā darba vietā.

Viena no iespējām ir atstādināšana no darba. Atstādināšana no darba ir ar darba devēja rakstveida rīkojumu noteikts pagaidu aizliegums darbiniekam atrasties darba vietā un veikt darbu, par atstādināšanas laiku viņam neizmaksājot darba samaksu.

Jau ziņots, ka valstī uz trim mēnešiem izsludināta ārkārtējā situācija, tādējādi spēkā stājoties vairākiem Covid-19 izplatības novēršanai paredzētiem ierobežojumiem.

Atbilstoši Ministru kabineta lēmumam par ārkārtējo situāciju, darbs klātienē ar darba devēja norīkojumu iespējams, lai nodrošinātu darba nepārtrauktību, ja to nevar veikt attālināti. Savukārt darba telpās, kur ir vairāk par vienu personu, visiem darbiniekiem pareizi jāvalkā sejas maskas.

Tajā pašā laikā privātajā sektorā pret Covid-19 nevakcinētajām personām darba devējs izvērtē katra nodarbinātā darba pienākumus, specifiku un apstākļus, nosakot inficēšanās un infekcijas izplatības risku. Personas, kuras atbilstoši izvērtējumam nav pakļautas inficēšanās riskam un to nerada citiem, var veikt darba uzdevumus bez derīga vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāta.

Ja atbilstoši izvērtējumam darba pienākumi jāveic klātienē, kur pastāv risks inficēties vai inficēt citus, darba devējs informē darbinieku par nosacījumu darba pienākumus veikt klātienē ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Nodarbinātais sāk vakcināciju septiņu dienu laikā pēc darba devēja izvērtējuma un pabeidz ne vēlāk kā septiņas dienas pēc konkrētās vakcīnas lietošanas instrukcijā norādītā īsākā termiņa vakcīnai ar divām devām.

Kamēr norit vakcinācijas process un vakcīnas iedarbība nav spēkā, nodarbinātajam no šī gada 13. oktobra ir pienākums regulāri veikt Covid-19 testus. Līdz 19. oktobrim derīgi ir antigēnu testu negatīvs rezultāts, kas ir ne vecāks par 72 stundām, bet līdz 20. oktobrim - derīgi ir tikai laboratoriski apstiprināti negatīvi testa rezultāti, ko apliecina ar sertifikātu.

Savukārt, ja nodarbinātais vakcināciju nav sācis vai pabeidzis līdz 15. novembrim, darba devējs nodarbināto atstādina no darba pienākumu veikšanas.

Valsts, pašvaldību iestādēs un valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās visiem nodarbinātajiem jābūt vakcinētiem līdz 15. novembrim neatkarīgi no nodarbināto darba pienākumu pildīšanas veida - attālināti vai klātienē.