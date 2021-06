Pret Covid-19 sāks potēt Latvijas lielveikalos

Piektdien, 18. jūnijā, tiek sākta vakcinācija pret Covid-19 arī īpašos vakcinācijas punktos, kas ierīkoti tirdzniecības centros visās Latvijas lielākajās pilsētās, portālu "Delfi" informēja Nacionālā veselības dienesta (NVD) Vakcinācijas projekta nodaļā.

Plānots izveidot līdz 25 vakcinācijas punktiem tirdzniecības centros visā Latvijā.

Vienā vakcinācijas punktā katrā lielveikalā var nodrošināt vakcināciju vidēji 300 personām dienā, nedēļā tiek plānoti ap 7 500 vakcinācijas faktu.

No 18. jūnija vakcinācijas pakalpojumi būs pieejami tirdzniecības centros "Galleria Riga" – 6. stāvā, "Galerija Centrs" – 1. stāvā un "Domina" – 1. stāvā.

Pulksten 10 "Galerijā Centrs" notiks simboliska vakcinācijas punktu atklāšana lielveikalos. Pasākumā piedalīsies veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP), "Veselības Centrs 4" medicīnas māsa Ina Ozoliņa, kura vakcinācijas procesā piedalās no pirmās dienas, veikusi vakcināciju gan masu centros, gan mājas vizītēs pie gulošajiem pacientiem. Kā arī simboliskajā atklāšanā piedalīsies "Galerijas Centrs" vadītāja Iveta Priedīte.

Savukārt no 21. jūnija darbību sāks vakcinācijas punkti tirdzniecības centros "Alfa" – 1. stāvā, "Akropole" – 1. stāvā un Liepājā – tirdzniecības centrā "XL Sala", bet no 28. jūnija sarakstam pievienosies arī tirdzniecības centrs "Riga Plaza".

Kā norādīja NVD, tuvākajā laikā vakcinācijas punkti tiks atvērti arī tirdzniecības centros "Origo", "Olimpia", "SĀGA", "Sky&More", "Mols", "Spice" (VC4 medicīnas centrā), "Ozols", tirdzniecības centrā "Korso" Jūrmalā, kā arī tirdzniecības centra "Ditton nams" 1. stāvā Daugavpilī.

Vakcinācijas pakalpojums būs pieejams gan ar iepriekšējo reģistrāciju vietnē "manavakcina.lv" vai pa tālruni 8989, gan bez iepriekšēja pieraksta.

Savukārt no 19. jūnija tiks sākta izbraukuma vakcinācija gadatirgos visā Latvijā.

Vakcinācija gadatirgos notiks bez iepriekšēja pieraksta, tās organizēšanā iesaistās gan pašvaldības, gan vakcinācijas pakalpojumu sniedzēji, gan Nacionālie bruņotie spēki.

19. jūnijā Aizkrauklē pie "Iga" centra būs iespēja vakcinēties no pulksten 7 līdz 15, Gulbenē Ābeļu ielā 2 – no pulksten 9 līdz 15, pie Talsu tautas nama – no pulksten 10 līdz 17, savukārt Vecumniekos vakcinācija būs pieejama pie Vecumnieku tautas nama 20. jūnijā no pulksten 9 līdz 14.

Gadatirgos tiks vakcinēts ar "Janssen" vakcīnu.