Pret Covid-19 vakcinēto Latvijas iedzīvotāju skaits līdz dienas beigām varētu pārsniegt 600 000

Plānots, ka šīs dienas gaitā to Latvijas iedzīvotāju skaits, kas ir iesaistījušies vakcinācijas pret Covid-19 procesā, pārsniegs 600 000, informēja Veselības ministrijā (VM).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Līdz trešdienai vakcinācijas procesā tika izlietotas 1 008 736 devas. Ministrijā lēš, ka šodien pret Covid-19 vakcinēto Latvijas iedzīvotāju vecumā no 12 gadiem skaits pārsniegs 600 000 robežu.

Savukārt rīt, 18.jūnijā, tiks sākta vakcinācija pret Covid-19 arī īpašos vakcinācijas punktos, kas ierīkoti tirdzniecības centros visās Latvijas lielākajās pilsētās. Plānots atvērt līdz 25 vakcinācijas punktiem tirdzniecības centros visā Latvijā. Vienā vakcinācijas punktā katrā lielveikalā var nodrošināt vakcināciju vidēji 300 personām dienā, tādējādi nedāļā šajos punktos varētu veikt ap 7500 vakcīnu injekciju.

Savukārt no sestdienas, 19.jūnija, tiks sākta izbraukuma vakcinācija gadatirgos visā Latvijā. Vakcinācija gadatirgos notiks bez iepriekšējā pieraksta, tās organizēšanā iesaistās pašvaldības, vakcinācijas pakalpojumu sniedzēji un Nacionālie bruņotie spēki.

Sestdien Aizkrauklē pie "IGA" centra būs iespēja vakcinēties no plkst.7 līdz 15, Gulbenē Ābeļu ielā 2 - no plkst.9 līdz 15, pie Talsu tautas nama - no plkst.10 līdz 17. Savukārt Vecumniekos vakcinācija būs pieejama pie Vecumnieku tautas nama 20.jūnijā no plkst.9 līdz 14.

Gadatirgos tiks vakcinēts ar "Johnson & Johnson" (J&J) meitasuzņēmuma vakcīnu.

Jau ziņots, ka kopš vakcinācijas procesa sākuma Latvijā izlietots vairāk nekā miljons vakcīnu pret Covid-19 devas, liecina Nacionālā veselības dienesta dati. Kopumā valstī līdz 17.jūnijam veikta 1 008 736 vakcīnas pret Covid-19 injekcija.