Pret Covid-19 vakcīnu saņēmušiem būs 'vieglāka un brīvāka dzīve', akcentē Kariņš

Paredzams, ka arvien biežāk pret Covid-19 vakcinētiem cilvēkiem būs "daudz vieglāka un brīvāka dzīve" nekā nevakcinētiem, trešdien Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" pauda premjers Krišjānis Kariņš (JV).

Premjers arī norādīja, ka ar laiku tiem cilvēkiem, kas izvēlas nevakcinēties, bet gan regulāri veikt Covid-19 testu, varētu nākties par testu maksāt pašiem.

Intervijā Kariņš arī piebilda, ka pandēmija nav beigusies, un rudenī saslimstība ar Covid-19 varētu augt. Tāpēc viena no galvenajām prioritātēm valdībai šobrīd esot nodrošināt, lai mācības skolēniem rudenī notiktu klātienē. "Pandēmija nav beigusies, gan jau tā rudenī mēģinās pacelties. Mums jādara viss, lai rudenī būtu laba situācija," teica premjers.

Jau vēstīts, ka arī izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece (JKP) galvenā prioritāte amatā ir "izdarīt visu iespējamo", lai visi skolēni 1. septembrī atgrieztos klātienes mācībās. Ņemot vērā, ka, sākot ar 1. jūniju, valdība atsāka darbu klātienē, premjers atzina, ka darbs klātienē uzlabo darba kvalitāti. "Galvenais ir strādāt kā vienotai komandai, lai varam strādāt sabiedrības interesēs," teica Kariņš.

Viņš arī norādīja, ka, valdībai strādājot klātienē, iespējamas ar savstarpējas neformālas sarunas, kas ir būtiskas kolektīva saliedēšanai.

Attiecībā uz Ministru kabineta (MK) darāmo darbu sarakstu, premjers pauda, ka tas šobrīd esot skaidrs. Vienīgi šobrīd vēl līdz galam neesot zināms, kā valdība saplānos 2022. gada budžetu. "Vajadzību ir tiešām objektīvi daudz, naudas jau nav neierobežotā daudzumā. Mums būs grūti izlemt, kuras tiešām ir īstenās prioritātes. Mēs jau sākam par to runāt," viņš pauda raidījumā "Rīta panorāma".

Runājot par aizvadītajām pašvaldību vēlēšanām, Kariņš vēstīja, ka kopumā pēc pašvaldību reformas tās ir kļuvušas daudz "līdzīgākas turībā un potenciālā". "Katra pašvaldība valdībai ir tikpat svarīga cik nākamā," norādīja premjers, uzsverot, ka naudas sadalījums pašvaldībām nevar būt un nebūs saistīts ar politiskajām partijām.

Jau ziņots, ka jaunais labklājības ministrs Gatis Eglītis (JKP) mikroblogošanas vietnē "Twitter" bija ierakstījis aicinājumu Latvijas Reģionu apvienībai, Zaļo un zemnieku savienībai (ZZS) un "Saskaņai" pārāk nesapriecāties par uzvarām pašvaldību vēlēšanās, jo "3.jūnija valdības restarts nozīmē to, ka lielās valsts budžeta, Eiropas Savienības (ES) fondu un Atveseļošanas un noturības mehānisma naudas plūsmas kontrolēs četras koalīcijas partijas (Nacionālā apvienība, JKP, "Jaunā vienotība" un "Attīstībai/Par", kas primāri rūpēsies par savām pašvaldībām".

Kariņš, komentējot ministra ierakstu pauda: "Es domāju, ka viņš ir saņēmis mācību, atgādinājumu, ka viņš vairs nav vienkārši Saeimas deputāts, kas var paust savu brīvo viedokli, viņš ir Latvijas Republikas valdības labklājības ministrs, kurš runā vairs ne tikai savas, bet visas valdības vārdā. Viņam ir jāpārdomā savi vārdi kā to visi pārējie ministri jau ir iemācījušies atcerēties. Mēs no vienas puses visi esam privātpersonas, no otras puses amata pienākumi tomēr ir ļoti liela atbildība."

Jau vēstīts, ka Kariņa valdībā nesen tika nomainīti četri ministri – labklājības, ekonomikas, iekšlietu un izglītības.

Pie iekšlietu ministri kļuva Saeimas sekretāra biedre Marija Golubeva (AP), labklājības ministrs, Ramonas Petravičas (KPV LV) pēctecis ir Saeimas deputāts Gatis Eglītis (JKP), Ekonomikas ministriju vada Saeimas deputāts Jānis Vitenbergs (NA), savukārt par izglītības ministri kļuva Saeimas deputāte Anita Muižniece (JKP).