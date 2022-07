Privātpersonām ierobežos iespējas no Krievijas un Baltkrievijas ievest akcīzes preces

Saeima ceturtdien, 14. jūlijā, galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā par akcīzes nodokli, ar kuriem tiks ierobežotas privātpersonu iespējas no Krievijas un Baltkrievijas ievest tādas preces kā alkohols, cigaretes un degviela.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā skaidrots likuma anotācijā, Pievienotās vērtības nodokļa likumā ir noteikts, ka ar nodokli neapliek tādu preču importu, ko iekšzemē ieved personīgajā bagāžā fiziskā persona, kas ierodas no trešās valsts vai trešās teritorijas, ja šādu preču importu neveic komerciālā nolūkā.

Savukārt importu neuzskata par komerciālu, ja preču importu neveic regulāri un ieved tikai tādas preces, kas paredzētas ceļotāja personīgajai vai ģimenes lietošanai vai dāvināšanai. Savukārt tas cik bieža preču ievešana netiek uzskatīta par regulāru ir noteikta likumā "Par akcīzes nodokli", paredzot, ka akcīzes preču ievešanu neuzskata par komerciālu, ja tā nenotiek biežāk kā vienu reizi septiņās dienās.

Ar likuma grozījumiem tiek palielināts laika periods no septiņām dienām uz 30 dienām, kurā fiziskā persona, ievedot akcīzes preces personīgam patēriņam personīgajā bagāžā no Krievijas vai Baltkrievijas, var saņemt atbrīvojumu no nodokļu maksāšanas par šīm akcīzes precēm. Šāds laika periods minētā nodokļu atvieglojuma piemērošanai ir noteikts arī Igaunijā.

Anotācijā ietverta arī atsauce uz Valsts drošības dienesta informāciju, kas brīdina Latvijas valstspiederīgos par riskiem, šķērsojot Krievijas vai Baltkrievijas robežu, proti, ka šo valstu specdienesti jau ilgstoši izvērš izlūkdarbības pret Latviju. Pēc Valsts drošības dienesta sniegtās informācijas, šo valstu specdienestu pārstāvji visbiežāk uzrunā un mēģina savervēt Latvijas valstspiederīgos tieši tad, kad tie apmeklē Krieviju vai Baltkrieviju, nereti uzdodoties par robežsargiem.

Grozījumi likumā par akcīzes nodokli tiek pamatoti ar mērķi mazināt personu pārvietošanos pāri Latvijas - Krievijas un Latvijas - Baltkrievijas robežai, tādā veidā ierobežojot atsevišķu akcīzes preču pirkšanu šajās valstīs.

Likuma izmaiņas stāsies spēkā šā gada 1. novembrī.

Pret likuma grozījumiem iebilda pie frakcijām nepiederošā opozīcijas deputāte Ļubova Švecova, kuras ieskatā ar likuma izmaiņām plānots "liegt nopelnīt maizi Latgalē dzīvojošajiem iedzīvotājiem". Viņa kritizēja valdību, kas nesamazina akcīzes nodokli degvielai un nodokļus pārtikai, bet gan ar likuma izmaiņām tiek liegts "latgaliešiem savām vajadzībām nodrošināt degvielu un šādā veidā arī pabarot savas ģimenes".

Viņa sacīja,ka balsos pret likuma izmaiņām, jo "ne valdība, ne šeit esošie politiķi nepiedāvā risinājumus nabadzības mazināšanai".