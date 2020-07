Programmā 'Apvārsnis 2020' 354 projektiem no Latvijas piešķirts 87 miljonu eiro finansējums

Programmā "Apvārsnis 2020" 354 projektiem no Latvijas piešķirts finansējums 87,79 miljonu eiro apmērā, informēja Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA).

Aģentūrā klāstīja, ka līdz šī gada 30. jūnijam "Apvārsnis 2020" kopumā ar 3109 dalībām startējušas 666 dažādas Latvijas institūcijas, iesniedzot 2542 projektus. No tiem Eiropas Komisija (EK) finansējusi 354 projektus par kopsummu 87 792 656 eiro.

VIAA skaidroja, ka no kopējā iesniegto projektu skaita 2494 projekti novērtēti kā atbilstoši, no tiem 953 novērtēti virs kvalitātes sliekšņa un 354 no tiem saņēma finansējumu.

Aģentūrā informēja, ka EK ir finansējusi 13,93% Latvijas dalībnieku iesniegto projektu un 37,49% virssliekšņa projektu.

Vienlaikus tika norādīts, ka "Apvārsnis 2020" vērtēšanas un līgumu slēgšanas process aizņem aptuveni astoņus mēnešus, līdz ar to informācija par rezultātiem kavējas, un pilnie dati par 2020. gadu un projektiem būs pieejami 2021. gada vidū.