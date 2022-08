'Prom no obligātuma' – VM piedāvā jaunu pieeju vakcinācijā pret Covid-19

Prioritāri Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas regulējumā ir jāvirzās "projām no obligātās vakcinācijas principa", kas bija noteikta atsevišķās profesijās strādājošajiem, paredz Veselības ministrijas (VM) izstrādātās un saskaņošanai nodotās izmaiņas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas noteikumos.

Ministrija izstrādājusi grozījumus noteikumos "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", ar kuriem rosināts atcelt obligāto prasību veselības aprūpes darbiniekiem būt vakcinētiem pret Covid-19, vienlaikus saglabājot darba devējiem tiesības darbavietās ar augstu Covid-19 izplatības risku prasīt, lai darbinieks būtu veicis vakcināciju ar "aktuālo" vakcīnu.

Ar grozījumiem noteikumos VM piedāvā aktualizēt vakcinētas personas definīciju, kas paredz, ka nākotnē vairs netiks uzskaitītas vakcīnu devas, bet līdzīgi kā sezonālās gripas gadījumā cilvēki vakcinēsies ar vīrusa cirkulēšanas sezonai atbilstošām vakcīnām.

VM arī pauž, ka patlaban nav racionāli ārstniecības personām nodarbinātības aspektā saglabāt prasību darba pienākumus veikt tikai ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī ir jāatceļ prasība šīm personām sākot ar 1. septembri būt primāri vakcinētām vai balstvakcinētām.

"Svarīga ir aktuālā vakcinācija, kas spēj pasargāt cilvēku no smagas saslimšanas un nāves. Tādējādi tiek aktualizēta arī "pilnībā vakcinētas personas" definīcija, vairāk neminot to, kad veikta vakcinācija vai no kura datuma cilvēks skaitās vakcinēts, bet uzsverot, ka cilvēks ir vakcinēts ar tādu vakcīnas devu skaitu, kas konkrētajā laika periodā nodrošina vakcīnas izraisītu aizsardzības efektu," skaidro ministrijā.

Līdz ar to no noteikumiem rosināts svītrot obligātu pienākumu ārstniecības personām būt vakcinētām pret Covid-19.

Tajā pašā laikā noteikumos paredzēts saglabāt tiesības darba devējam noteikt pienākumu darba pienākumus veikt tikai ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Šī prasība attieksies uz darbiniekiem, kas, veicot savus darba pienākumus, var radīt risku citu cilvēku veselībai, piemēram ārstniecības, ilgstošas sociālās aprūpes vai ieslodzījuma vietās.

Darba devējs arī varēs noteikt vakcinācijas pienākumu darbiniekiem, kuru darba nespēja var radīt risku organizācijas darba nepārtrauktībai, proti darbinieki, kuru aizvietošana praktiski nav iespēja un kuru prombūtnes laikā netiks sniegti sabiedrībai nozīmīgi pakalpojumi, piemēram, veselības aprūpes, komunikāciju, finanšu, sociālie u.c. pakalpojumi.

Vienlaikus darba devējam tiks saglabātas tiesības noteikt tos darbus, kurus var veikt tikai pilnībā vakcinētas personas, ņemot vērā arī šādu kritēriju: darbinieks veic organizācijas darbības nepārtrauktībai kritiski svarīgus darba uzdevumus un darbinieka darba nespēja var radīt risku organizācijas darbības nepārtrauktībai.

Tādējādi darbinieka veselības aizsardzība joprojām netieši būs vakcinācijas kritērijs. Bet aktuālo vakcināciju apliecinās derīgs vakcinācijas sertifikāts.

Tāpat arī noteikumu projekts paredz nosacījumu, ka, ja darbinieks darba devēja noteiktajā laikā nav veicis vakcināciju, darba devējs viņu var atstādināt no darba pienākumu veikšanas. Bet, lai nodrošinātu darba ņēmēju tiesību aizsardzību, noteikumu projekts arī paredz to, ka darba devējs nevarēs pieprasīt darbiniekam veikt vakcināciju neiespējami īsā laikā un, ja darbinieks to nav veicis, viņu atstādināt no darba pienākumu veikšanas. Tādēļ ir iekļauta norma, ka darba devējs var noteikt termiņu vakcinācijas veikšanai, kas nav īsāks par vienu mēnesi.

Noteikumu projekts arī paredz, ka turpmāk koledžās un augstskolās studējošajiem būs nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, tikai lai piedalītos studiju programmas praksē vai praktiskās daļas apguvē tematiskajā jomā "Veselības aprūpe", ja attiecīgā izglītības iestāde ir pieņēmusi lēmumu par sertifikāta nepieciešamību.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka rudens sākumā gaidāmi jaunumi par omikrona paveidam pielāgotajām vakcīnām, kuru saņemšanai ir pieteikusies arī Latvija, portālam "Delfi" skaidroja VM pārstāvis Oskars Šneiders. Viņš teica, ka sabiedrības vakcināciju šoruden plānos un uzraudzīs Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC), bet Nacionālais veselības dienests (NVD) nodrošinās vakcīnu iegādi un līgumu slēgšanu ar vakcinācijas iestādēm.

Vakcinācijas nodrošināšanā pamatā iesaistīs ģimenes ārstus, bet nepieciešamības gadījumā tiks piesaistīti arī citi veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji, piemēram, izbraukuma vakcinācijai, skaidroja Šneiders.

Kā norādīja Šneiders, līdz šī gada beigām plānots, ka Covid-19 vakcinācija tiek iekļauta kopējā vakcinācijas organizēšanas procesā.

Jau augusta sākumā Imunizācijas valsts padomē (IVP) skaidroja, ka rudens sezonā vakcinācijai pret Covid-19 jāpiemēro sezonālās balstvakcīnas princips. "Gluži kā tas daudzus gadus jau notiek ar gripas vakcīnu – katru sezonu saņemam vienu vīrusam pielāgotu vakcīnas devu", pēc IVP sēdes sacīja padomes priekšsēdētāja Dace Zavadska.

Viņa arī uzsvēra, ka vairs nav aktuāli skaitīt, cik vakcīnu devas iepriekš ir saņemtas un cik reižu vīruss pārslimots – šoruden jāsaņem jauna vakcīnas deva. Pamatojoties uz šīm IVP rekomendācijām, arī Šneiders pauda, ka vairs netiek izdalīti atsevišķi vakcinācijas vai pārslimošanas fakti.