Puntulis aicina 'melnajā sarakstā' iekļaut 20 Krievijas kultūras darbiniekus

Ņemot vērā šā gada 18. martā Maskavā notikušo publisko prokremlisko pasākumu Lužņiku stadionā, kas tika organizēts par godu Krimas aneksijai un atbalstam šī brīža Krievijas izvērstajai karadarbībai Ukrainā, kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA) vērsies ar aicinājumu Ārlietu ministrijā (ĀM) izvērtēt pasākuma dalībnieku – mākslinieku iekļaušanu Latvijā nevēlamo personu sarakstā, nosakot aizliegumu ieceļot Latvijā, portāls "Delfi" uzzināja Kultūras ministrijā (KM).

Sarakstā iekļauti arī tie kultūras darbinieki, kuri līdz šim ir publiski pauduši atbalstu Krievijas izvērstajai nelikumīgajai karadarbībai Ukrainas teritorijā, kas ir starptautisko normu pārkāpums un nosodāms visaugstākajā līmenī.

Kultūras ministra ieskatā Latvijā nevēlamo personu sarakstā ir iekļaujami Poļina Gagarina, Sergejs Žukovs, Aleksejs Potehins, Timurs Junusovs, Nikolajs Rastorgujevs, Vitālijs Loktevs, Aleksandrs Jerohins, Sergejs Pereguda, Dmitrijs Streļcovs.

Tāpat sarakstā būtu iekļaujami Aleksejs Tarasovs, Pāvels Sučkovs, Aleksejs Kanturs, Natālija Podoļska, Viktorija Daiņenko, Vladimirs Maškovs, Dmitrijs Pevcovs, Ņikita Mihalkovs, Ilze Liepa, Viktorija Ciganova, Staņislavs Mihailovs (Stass Mihailovs), Valērijs Gergijevs un citi.

Kā ziņots, Lužņiku stadionā un tā apkaimē 18. martā bija sapulcināti aptuveni 200 000 cilvēku, bet stadions izrotāts ar patriotiskiem plakātiem, daudzos no kuriem bija redzams latīņu alfabēta burts "Z", kas kļuvis par Ukrainā sāktā kara simbolu.

Mediji vēstīja, ka visi Krievijas valsts televīzijas kanāli piektdien teikuma vidū pārtrauca translēt prezidenta Vladimira Putina uzrunu Lužņiku stadionā, kur uz Putina kara atbalsta mītiņu bija sapulcināti tūkstošiem cilvēku.

Krievijas televīzija tiek stingri kontrolēta, un šādi pārraižu pārrāvumi vai misēkļi programmās ar autoritārās valsts līderu piedalīšanos ir ļoti neparasti.

Kremļa preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs vēlāk pavēstīja, ka translācija pārtrūkusi sakarā ar tehnisku kļūmi serverī un tā pēc tam pārraidīta ierakstā. Uzrunā Putins slavināja iebrukumu Ukrainā, paziņojot, ka tas bijis nepieciešams, lai "pārtrauktu Donbasa iedzīvotāju genocīdu".

