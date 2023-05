PVD Daugavpilī mirušajiem savvaļas putniem konstatē putnu gripu

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) informē, ka no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR ir saņemti pirmie laboratoriskās izmeklēšanas rezultāti, kas liecina par putnu gripas vīrusa gēna klātbūtni septiņiem no 11 beigtajiem savvaļas putniem no Daugavpils Esplanādes dīķa, portālu "Delfi" informē dienestā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Izolētais putnu gripas vīrusa tips ir H5N1. Šis tips Latvijā savvaļas putniem konstatētas arī iepriekšējos gados. H5N1 ir šobrīd dominējošais putnu gripas tips arī citās Eiropas valstīs, norāda PVD. Laboratoriskā izmeklēšana joprojām turpinās, lai noteiktu putnu gripas H5N1 vīrusa tipa patogenitāti.

PVD aicina iedzīvotājus neapmeklēt minēto teritoriju un neaiztikt mirušus putnus, lai neapdraudētu savu veselību un nepieļautu slimības tālāku izplatību.

"Tāpat lūdzam neļaut mājdzīvniekiem piekļūt šai teritorijai un nenest slimus un novārgušus savvaļas putnus mājās, uz dzīvnieku patversmēm vai veterinārajām klīnikām, jo putnu gripa nav izārstējama," pauž PVD pārstāve Anna Joffe.

Jau vēstīts, ka PVD savā "Twitterī" ceturtdien, 4. maijā, pauda aizdomas par augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumu Daugavpils Esplanādes dīķī mītošo lielo ķīru populācijā.

Kā piektdien vēsta Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC), cilvēkiem, kam bijis kontakts ar slimiem vai mirušiem putniem, jānovēro veselība turpmākās desmit dienas un saslimšanas simptomu gadījumā jāpaliek mājās un jāvēršās pie ārsta.