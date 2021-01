Radikāli atvieglot pašreizējos Covid-19 ierobežojumus būtu neprāts, pauž Levits

Saslimstība ar Covid-19 ļoti strauji auga decembrī un janvārī, bet pēc ierobežojumu ieviešanas ar četru nedēļu starpību mēs redzam, ka saslimstības līkne lēni krītas, bet joprojām atrodas ļoti augstā līmenī, tāpēc radikāli atvieglot pašreizējos ierobežojumus būtu neprāts, preses konferencē pēc tikšanās ar premjeru Krišjāni Kariņu (JV) pauda Valsts prezidents Egils Levits.

Abas amatpersonas trešdien tikās, lai pārrunātu aktuālos jautājumus par Covid-19 izplatību, vakcinācijas plānu un ierobežojumu turpināšanu.

Kā norādīja Levits, ierobežojumi ir jāpacieš tagad, lai pavasara beigās vai vasaras sākumā mēs nonāktu labākā situācijā, ko palīdzēs stabilizēt arī vakcinēto cilvēku skaits.

"Disciplīna un pacietība ir tās īpašības, kas jāatrod sevī, zinot, ka, ja mēs ievērosim ierobežojumus, mēs pārredzamā laika posmā varēsim ar šo problēmu tikt galā," pauda Levits.

Premjers norādīja, ka optimistiskajā scenārijā ierobežojumi varētu tikt mazināti ne ātrāk kā februāra beigās vai marta sākumā, taču valdība lūkosies, kā esošos ierobežojumus padarīt saprotamākus. Kā vienu no aspektiem premjers minēja atvieglot tirdzniecības nosacījumus, no atļauto preču sarakstiem pārejot uz veikalu paveidu grupēšanu. Vienlaikus Kariņš norādīja, ka Latvija nevar atļauties to, ka cilvēki veikalu dēļ vairāk izmanto sabiedrisko transportu un drūzmējas veikalos.

Saistībā ar gaidāmajām vakcīnām Levits pauda, ka patlaban vēl nav skaidrs, cik lielā mērā vakcīnu ražotāji reducēs valstīm pieejamo vakcīnu daudzumu, taču viņš uzsvēra, ka samazinājums būs procentuāli vienāds visām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Reizē arī pašām firmām vēl nav skaidrība par savu ražotņu kapacitāti, skaidroja Levits, norādot, ka sarunas par vakcīnu pieejamību ar ražotājiem visu dalībvalstu vārdā ved Eiropas Komisija.

Amatpersonas arī pārrunāja jautājumu, kas saistās ar jauno novadu reformu un vietējo kopienu vēlētām pārstāvniecībām. Prezidents uzsvēra, ka jaunajā pašvaldību likumā ir jābūt pagastos vai mazpilsētās vēlētām kopienu pārstāvniecībām, lai cilvēki būtu ieinteresēti to uzlabot un par to rūpēties. Levits solīja sagatavot vēstuli premjeram, kurā izklāstītu savus argumentus, ko pēc tam varētu pārrunāt koalīcijā.

Premjers savukārt neslēpa, ka saistībā ar šo jautājumu koalīcijā viedokļi ir dažādi un notiek aktīva diskusija par to, kā vispareizāk šo likumu pilnveidot.

Jau vēstīts, ka administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Latvijā pašvaldību skaits saruks līdz 42, taču vietējo kopienu jautājumu risināšanai reforma paredz savus vēlētos pārstāvjus.

Tāpat ziņots, ka otrdien valdība konceptuāli vienojās paplašināt atbalsta sistēmu uzņēmējiem, vienlaikus norādot, ka ierobežojumi varētu tikt turpināt vismaz līdz februāra beigām vai marta sākumam.

Savukārt veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) pauda, ka "pie normālas dzīves mēs nevarēsim atgriezties vismaz tuvāko pusgadu. Tam priekšnoteikums ir radikāls saslimstības samazinājums, kas ies roku rokā ar masveida vakcinācijas pieejamību Latvijas iedzīvotājiem. Vakcinācija būs atkarīga no tempa, kādā tiks saņemtas pasūtītās vakcīnu kravas".

Plānots, ka ceturtdien valdībā tiks izskatīts Vakcinācijas biroja izstrādātais vakcinācijas plāns, kas paredz skaidru rīcību tad, kad Latviju sasniedz jaunas vakcīnu kravas.