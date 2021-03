Raimonds Pauls pirmdien saņēmis Covid-19 poti

Maestro Raimonds Pauls pirmdien, 1. martā, saņēma vakcīnu pret Covid-19, portālam "Delfi" apstiprināja pats maestro.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jautāts, vai piekristu publiskai vakcinēšanai ar mediju un fotogrāfu uzmanību, viņš atbildēja: "Nē, nekādā ziņā. Es izdarīju savu pienākumu pret valsti. Lai tā valsts pret mani tā izturas, kā es pret viņu!".

Kādu vakcīnu maestro saņēma, viņš nezinot.

"Es pat neinteresējos, kas tur ir. Kāda pudelīte tur bija, kā es zinu, kas tur bija? Vai man kāds taisnību teiks? Neviens neteiks," sacīja Pauls.

Vislielākais rūgtums par šā brīža krīzi maestro esot par aktieriem un mūziķiem, kuru darbs pilnībā apstājies.

"Man, piemēram, interesē, kad mēs varēsim atsākt savu darbu. Man neviens nevar to pateikt. Mēs esam atcēluši desmitiem koncertu, zaudējuši ienākumus, tas ir mūsu darbs. Uz skatuves iet vairs nevar ne aktieri, ne mūziķi. Mums viss ir paralizēts. Mēs pat nezinām, kad mēs atsāksim sezonu. Mēs pārliekam no viena datuma uz otru visu laiku. Kāpēc par to neviens nerunā? Runā par skaistumkopšanu. Vai tās ir ļoti svarīgas lietas? Tiem cilvēkiem jau arī ir, jā, savas bodītes un darbnīcas," pauda maestro.

Jautāts, kā viņš jūtas pēc vakcīnas saņemšanas, maestro atbildēja: "Ja jau es vēl jums atbildēt varu, tad jau vēl dzīvs!".

Tāpat maestro portālam "Delfi" apstiprināja, ka par viņa vakcinēšanu pret Covid-19 prese un televīzija runājusi pirms par to zināja viņš pats.

"Prese par to runāja un televīzija, es vispār pats neko nezināju. Kamēr man konkrēti pateica, ka man atbrauks ar mašīnu pakaļ un aizveda, un miers," viņš teica.

Jau ziņots, ka februāra sākumā Pauls stāstīja, ka esot aicināts vakcinēties pret Covid-19, un viņš šo iespēju izmantos. Sākotnēji bija plānots, ka maestro poti pret Covid-19 varētu saņemt februāra beigās. Vēlāk gan potēšanās laiku pārcēla.

11. un 12. februārī, savukārt vakcīnu pret Covid-19 saņēma vairākas Latvijas amatpersonas. Publiskā akcija gan sociālajos medijos saņēma pilsoņu nosodījumu.

Iepriekš portālam "Delfi" arī Rīgas Stradiņa universitātes docents, sociālantropologs Klāvs Sedleniek teica, ka šajā publiskajā akcijā vakcinēja pārāk daudz publisku personu. Viņaprāt, ir uz vienas vai divu roku pirkstiem saskaitāmi redzamākie cilvēki valstī, kuru vakcinēšana iedrošinātu pārējo sabiedrību. Piemēram, to vidū būtu premjers Kariņš, esošais un bijušie Valsts prezidenti, komponists Raimonds Pauls un vēl citi.