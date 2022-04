RAKUS darba gaitas uzsākusi pirmā mediķe no Ukrainas

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) Patoloģijas centrā šonedēļ darbu uzsāka pirmā mediķe no Ukrainas – Natālija Timoščuka, portālu "Delfi" informēja slimnīcā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvijā Timoščuka ieradās no Luckas pilsētas, kur strādāja par feldšeri — laboranti Asins donoru centrā.

Timoščuka stāsta, ka bijis skaidrs, ka pēc iespējas ātrāk ir jāatrod darbs, lai kaut nedaudz mazinātu satraukumu par ziņu plūsmu no Ukrainas kara notikumiem. Ukrainā palicis vīrs un znots. Ar radiem Timoščuka sazinās katru dienu. "Esmu pateicīga, ka visi esam dzīvi. Mani vecāki, es un meita esam drošībā šeit, Latvijā. Biju gatava strādāt jebkuru darbu, bet māsīcas meita iedrošināja meklēt darba iespējas Austrumu slimnīcā, kas ir lielākā slimnīca Latvijā," stāsta Timoščuka, kurai līdzi bija visi izglītības dokumenti un slimnīcas personāldaļas speciālisti bija ārkārtīgi pretimnākoši – palīdzēja gan ar informāciju, gan ieteikumiem un padomiem.

Tāpat viņa uzsver, ka tika piedāvāts darbs, kur varēs apgūt papildu specializāciju un prasmes. "Esmu pateicīga darba kolēģēm, kas ir ļoti atbalstošas un nevaru nepateikt paldies visiem Latvijas cilvēkiem, kas palīdz mums un atbalsta Ukrainu," rezumē mediķe.

Timoščuka šobrīd apgūst histoloģisko analīžu veikšanas prasmes Patoloģijas centrā. Histoloģiskās analīzes veic, piemēram, lai noskaidrotu, vai cilvēkam ir labdabīgs vai ļaundabīgs audzējs.

RAKUS valdes priekšsēdētājs Imants Paeglītis uzsver, ka Austrumu slimnīca nolēma piedāvāt darba iespējas Ukrainas mediķiem, kas ierodas Latvijā, bēgot no kara šausmām. "Apzināmies, ka tas ir izmisuma solis, lai parūpētos par bērnu un tuvinieku drošību. Šajā brīdī ir svarīgi sniegt atbalstu pēc iespējas ātrāk. Tādēļ no slimnīcas personāldaļas puses palīdzam noorientēties dokumentu kārtošanas formalitātēs, kā arī veicam individuālas darba pārrunas, lai, piemēram, organizētu bezmaksas papildu apmācības," norāda Paeglītis, piebilstot, ka no slimnīcas puses tiks darīts viss, lai sniegtu palīdzīgu roku Ukrainas mediķiem šajā brīdī, jo "arī Latvijas vēstures lappusēs ir bijuši traģiski, netaisnīgi un skaudri notikumi."

Par darba iespējām RAKUS interesējušies 30 medicīnas jomas speciālisti no Ukrainas – ārsti, farmaceiti, māsas un laboratorijas speciālisti. Visvairāk pieteikumi ir saņemti no dažādu specialitāšu ārstiem - kardiologiem, neirologiem, anesteziologiem, asinsvadu ķirurgiem, ginekologiem, onkologiem, urologiem un rehabitologiem.

Šobrīd, paralēli izglītības dokumentācijas atzīšanas procesa formalitātēm, Ukrainas mediķiem, kas pieteicās darbā, jau ir notikušas pirmās pārrunas ar Rīgas Austrumu slimnīcas klīniku vadītājiem, lai abām pusēm veidotos priekšstats un sapratne par darba procesu, pienākumiem un darba vidi, skaidroja slimnīcā.