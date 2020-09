Rebenoks noslepkavots laupīšanas nolūkā; biznesa partneris nepiekrīt

Nogalinātā advokāta Pāvela Rebenoka biznesa partneris Mārtiņš Krieķis nepiekrīt Valsts policijas (VP) versijai, ka slepkavības motīvs bijis laupīšana, viņš atklāja sarunā ar portālu "Delfi".

Jurists norādīja, ka viņa rīcībā esoša informācija liecina, ka iebrucēji sākotnēji nogalinājuši Rebenoku, bet tikai pēc tam uzbrukuši viņa biznesa partnerim Ingum Balandinam, no kura centušies noskaidrot, kur mājā atrodas vērtslietas.

Krieķis pieļāva, ka no mājas nolaupītie pulksteņi varētu būt izmesti, jo tos var izsekot pēc sērijas numuriem.

Savukārt Krieķa dzīvesbiedre Žanete Eihmane, kur arī bija tuvos draugos ar Rebenoku, savā sociālās platformas "Facebook" profilā ierakstījusi, ka pirms mājas pamešanas, Balandins ticis apliets ar kādu šķidrumu, lai, viņas ieskatā, slēptu DNS pēdas. Jau dzēstos "Twitter" ierakstos Eihmane arī norādījusi, ka uzbrucēji Rebenoku sagaidījuši mājās. Balandinam arī piedraudēts par notikušo nekomunicēt ar medijiem.

Rebenoks tika nogalināts naktī no 19. septembra uz 20. septembri savās mājās.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka 21. septembrī notikušajā preses brīfingā VP Kriminālizmeklēšanas pārvaldes priekšnieks Armands Ruks medijiem norādīja, ka noziedznieki nebija gatavojušies veikt slepkavību. Noziedznieki bija trīs, viņi bija ģērbušies viscaur melnā un izmantoja cimdus un maskas.

Vīrieši savā starpā sarunājās krievu valodā. Divi no uzbrucējiem bijuši aptuveni 175 centimetrus gari, viens aptuveni 180-185 centimetrus garš. Visi uzbrucēji bijuši kalsnas miesas būves, īsākie sportiski.

Vīrieši izturējās nesaudzīgi un vardarbīgi, kā rezultātā viens no cietušajiem nozieguma vietā mira. No mājas nolaupīta dārgu pulksteņu kolekcija, dārglietas, piemēram, aproču pogas. Ruks nevarēja komentēt, vai nozieguma laikā nozagta nauda. Izmeklētājs uzsvēra, ka no Rebenoka mājas nav nozagts seifs.

VP pieļauj, ka noziedznieki nav gatavojušies. Uzbrukuma brīdī izmantoti terases apdares dēļi, savukārt sasiešanai izmantots vads.

Sākotnēji VP norādīja, ka kriminālprocess uzsākts par slepkavību, ja tā saistīta ar laupīšanu pēc Krimināllikuma 117. panta 6. daļas. Šis pants noteic, ka par šo nodarījumu vainīgajam kā sodu var piemērot mūža ieslodzījumu vai brīvības atņemšanu uz laiku no 10 līdz 20 gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Vēlāk VP "Delfi" norādīja, ka izskata divas versijas par Rebenoka slepkavību. Viena joprojām ir saistīta ar laupīšanu, bet otra – ar viņa profesionālo darbību. Policija gan neprecizēja, ar kādu tieši profesionālo darbību, proti, advokāta, uzņēmējdarbību vai politisko darbību.