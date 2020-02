SIA "ReRe meistari" pašvaldībai apņēmušies izgatavot no jauna ugunsgrēkā zaudētās Siguldas Jaunās pils kultūras vērtības, informēja Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītāja Sindija Brikmane.

Viņa stāstīja, ka, ņemot vērā, ka minētais ugunsgrēks ir noticis Rīgā pilnsabiedrības "ReRe būve 1" apakšuzņēmēja "ReRe meistari" darbnīcā, kur daļa Siguldas Jaunās pils interjera elementi tika restaurēti un būvuzņēmējs nav informējis par notikušo ugunsgrēku, Siguldas novada pašvaldība ir pieprasījusi būvniekam paskaidrojumus par notikušo, kā arī par to, kāpēc pašvaldība informēta tik novēloti. Būvnieks ir lūdzis pašvaldībai pagarināt termiņu, kurā sniegt paskaidrojumus un atsūtīt to nedēļas laikā, sacīja Brikmane.

Viņa skaidroja, ka pašvaldībai zināms, ka Siguldas Jaunās pils restaurējamie interjera elementi tiek atjaunoti četrās dažādās darbnīcās Rīgā.

Saskaņā ar uzņēmēja sākotnēji pausto informāciju pašvaldībai ir zināms, ka Siguldas Jaunās pils vērtīgākie priekšmeti ir saglabājušies un lielākā un vērtīgākā daļa nav cietuši, piemēram, svētku zāles paneļi, svētku zālē unikālās intersijas tehnikā izstrādātās četras kompozīcijas, kā arī koka kāpnes un gleznas.

"Pašvaldība apstiprina, ka "ReRe meistari" informējuši, ka ugunsgrēkā sadeguši dekoratīvie radiatoru paneļi, garderobes sienu paneļi, kā arī lasītavas sienu paneļi," teica Brikmane.

Pašvaldība ir saņēmusi apstiprinājumu no SIA "ReRe meistari" par to, ka zaudētās kultūras vērtības tiks izgatavotas no jauna un līdzvērtīgas esošajām. Saņemot informāciju par notikušo, pašvaldība lūgusi arī vadlīnijas Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei interjera objektu atjaunošanā un noteikt zaudēto objektu vērtību.

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde savā sociālā tīkla "Facebook" profilā norādījusi, ka pēc informācijas saņemšanas no Siguldas novada pašvaldības tā ir pieprasījusi paskaidrojumus un pašlaik vērtē jautājumu par vainīgo personu saukšanu pie atbildības.

"Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ir neizpratnē par pilnsabiedrības "ReRe būve1" rīcību, novilcinot informācijas sniegšanu, tādā veidā laupot iespēju konstatēt patiesos mākslas vērtību zaudējumu apjomus un apstākļus," teikts iestādes profilā.

Kā liecina Firmas.lv informācija, "ReRe meistari" apgrozījums 2018. gadā bija 20 237 072 eiro, peļņa - 6565 eiro.

Jau ziņots, ka pagājušā gada beigās, Siguldas novada domes deputāti atbalstīja teju 1,05 miljonu eiro piešķiršanu Siguldas Jaunās pils rekonstrukcijas papilddarbiem.

Papildus finansējums nepieciešams, jo Siguldas Jaunās pils rekonstrukcijas laikā atklāti metāla siju bojājumi un citi iepriekš neparedzētie darbi.

Jau vēstīts, ka Siguldas Jaunās pils pārbūve un restaurācija izmaksās 4,79 miljonu eiro, no kuriem 499 999 eiro segs jau piešķirtais Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums, 1,4 miljonus darbiem ņems no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma, bet valsts budžeta finansējums būs 154 349 eiro. Savukārt Siguldas novada pašvaldība darbiem no Valsts kases aizņemsies četrus miljonus eiro.

Siguldas Jaunā pils ir nozīmīgs Latvijas kultūrvēsturiskais piemineklis, tādēļ ēkas būvprojektā definētas konkrētas prasības pils pārbūvei un funkciju maiņai, lai saglabātu ēku, kas uzskatāma gan par neogotikas stila arhitektūras, gan nacionālās būvniecības interjera paraugu. Šobrīd ēkas nesošās konstrukcijas vietumis ir pirmsavārijas stāvoklī, tādēļ nepieciešami vērienīgi pārbūves darbi, skaidroja pašvaldībā.

Pēc Siguldas Jaunās pils pārbūves un restaurācijas tajā būs skatāma ekspozīcija par Siguldas vēsturi, ēkā būs pieejamas telpas dažādiem kultūras pasākumiem, kā arī Svētku zāle, kurā notiks laulību ceremonijas.

Siguldas novada pašvaldība no 2013.gada uzsākusi Siguldas pils kompleksa attīstību. 2015.gadā pašvaldība, ieguldot vairāk nekā pusmiljonu eiro, rekonstruēja vienu no Siguldas pils kompleksa ēkām - stalli, kura pirmajā stāvā pieejamas telpas uzņēmējiem un Siguldas Biznesa inkubatoram, bet otrajā stāvā atrodas Siguldas novada pašvaldības administrācijas telpas.

Patlaban noslēgumam tuvojas citu ēku rekonstrukcija, kas atrodas kompleksa teritorijā. Šovasar trīs Siguldas vēsturiskā centra ēkas, kurās kapitālais remonts nav bijis vairākus gadu desmitus, būs pārtapušas par radošo kvartālu, kur veiksmīgi attīstīties uzņēmējdarbībai un norisināties kultūras pasākumiem. Pēc veiktā teritorijas labiekārtojuma apmeklētājiem šovasar tiks atvērts arī Siguldas Jaunās pils dārzs, kas papildināts ar 19.gadsimta nogalei raksturīgajiem muižas apstādījumiem.