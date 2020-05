Respiratoru piegādātājs norāda uz birokrātiskiem šķēršļiem aizsarglīdzekļu iepirkumos

Respiratoru piegādi valstij kavē birokrātiski šķēršļi aizsarglīdzekļu iepirkumos, pauda respiratoru piegādātāja SIA "Tavol" īpašniece un valdes priekšsēdētāja Tatjana Afanasjeva.

Viņas vadītais uzņēmums sadarbojas ar vācu medicīniskā aprīkojuma ražotāju "Dräger", Vācijas kompānijas pasūtītājiem nodrošinot respiratoru kontroles kvalitāti, iepakošanu un loģistiku. Uzņēmums darbojas Jēkabpilī un nodrošina darbu vairākiem desmitiem iedzīvotāju.

"Mums ir 15 gadu pieredze, un šī mana darba pieredzē ir piektā epidēmija, taču pirmā, kas tik tieši skārusi Latviju," stāstīja Afanasjeva.

Viņa uzteic sadarbību ar Nacionālā veselības dienesta vadītāju Edgaru Labsvīru, kurš pats ir viesojies uzņēmumā un iztaujājis par aizsarglīdzekļu kvalitāti. Sadarbības rezultātā vairākām slimnīcām un Neatliekamās medicīniskās palīdzība dienestam respiratori piegādāti "pa tiešo". Taču Afanasjevas vērtējumā Latvijas valsts ir nokavējusi aizsarglīdzekļu iepirkšanu, jo pasūtījumi no citām valstīm bijuši daudz agrāk, apmaksāti līdz pat augustam, un "Tavol" Latvijai var nodrošināt vien pārpalikumus, saskaņojot ar "Dräger".

Turklāt sadarbība ar Aizsardzības ministrijas Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centru (VAMOIC), kas pašlaik ir atbildīgs par visiem aizsarglīdzekļu līgumiem, esot ļoti birokrātiska. "Man jāpierāda, kāpēc Ķīnā produkts maksā divus eiro, bet pie manis piecus, septiņus vai astoņus. Tagad cenšamies saskaņot 50% priekšapmaksu, un man atkal jāraksta paskaidrojums," norādīja uzņēmuma īpašniece.

Afanasjeva apgalvoja, ka Latvijas mediķu apgādāšanu ar respiratoriem kavē birokrātiski sarežģījumi. "Ārstu veselība ir vissvarīgākā. Pie manis pat vērsās mediķu radinieki, kas uztraucās par saviem radiem-ārstiem. Piegādājām Rīgas 1.slimnīcai aizsarglīdzekļus. Radiniece mēģināja panākt, lai slimnīca tos apmaksā, taču beigās mēs tos ziedojām un vēl tikām brīdināti, ka tagad vairs nevarēsim piedalīties iepirkumos, jo tas tiks uzskatīts par kukuli," klāstīja uzņēmuma vadītāja.

Piegādes kavē ne tikai vilcināšanās, bet arī nepieciešamo materiālu trūkums tirgū. Savukārt uzņēmums šomēnes gatavojas uzlabot savas pakošanas līnijas, lai varētu palielināt piegāžu apjomu. Taču Afanasjeva nevarēja pateikt, cik daudz no precēm nonāks tieši Latvijā. "Esam gatavi taupīt materiālus, un no ekstra pārpalikumiem, saskaņojot ar "Dräger", piegādāt maskas Latvijai, bet viss atkarīgs no valsts iepirkumu sistēmas," apgalvoja viņa.

"Firmas.lv" dati liecina, ka "Tavol" apgrozījums 2018. gadā bijis 435 796 eiro, bet peļņa 24 375 eiro. Dati par 2019. gadu vēl nav pieejami.

Valdība iepriekš nolēma, ka VAMOIC turpmāk veiks Covid-19 izplatības ierobežošanai nepieciešamo individuālo aizsarglīdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu centralizētos iepirkumus visu valsts institūciju vajadzībām. Savukārt armija sniegs loģistikas atbalstu, iegādātās preces nogādājot saņēmējiem atbilstoši prioritāro institūciju un to vajadzību sarakstā noteiktajam apjomam.

Publiski pieejamā Aizsardzības ministrija informācija liecina, ka VAMOIC līdz šim noslēdzis līgumus vienreizlietojamo higiēnas masku un respiratoru piegādi, kā arī par respiratoru piegādi. Tāpat noslēgts līgums par vienreizlietojamo medicīnas masku piegādi. Līgumi noslēgti ar Latvijā un Singapūrā reģistrētiem uzņēmumiem.

Tāpat VAMOIC ar vietējiem ražotājiem noslēdzis līgumus par kopumā 182 460 litru dezinfekcijas līdzekļu piegādi valsts iestādēm.