Rīgā notiks vairāki pavasara saulgriežu pasākumi

Rīgas kultūras centri iedzīvotājiem piedāvā iesaistīties vairākās Lielās dienas atzīmēšanas norisēs – gan rituālu izzināšanā, gan muzikālu priekšnesumu baudīšanā, portālu "Delfi" informēja Rīgas domē.

Viens no šādiem pasākumiem būs saules sagaidīšana. Tas notiks 20. martā no pulksten 6 līdz 7. Domē norāda, ka sagaidīt sauli ir neatņemama kultūras dzīves tradīcija. Tā plānota divās vietās – Arkādijas parkā, kur muzicēs folkloras draugu kopa "Skandinieki", un Lucavsalā, kur apmeklētājus gaidīs folkloras kopa "Grodi" un "Garataka".

Pasākumā notiks arī tādas rituālās darbības kā putnu dzīšana, gavilēšana, šautru mešana, šūpoļu rotāšana, mutes mazgāšana un citas.

Tikmēr Rīgas Kultūras un atpūtas centra "Imanta" skatlogos jau no 15. marta ir aplūkojama mākslinieces Leldes Alksnes klūgu pinumu instalācija "Jaunās mājas".

Tāpat plānots, ka 19. martā pulksten 16 Rīgas Kultūras un atpūtas centra "Imanta" Lielajā zālē izskanēs koncerts "Saule top", piedaloties deju kolektīviem, koklētāju ansambļiem un tradīciju kopām.

Pavasara saulgriežu noskaņu var izjust arī attālināti – jau šobrīd Kultūras un tautas mākslas centra "Ritums" "YouTube" kanālā ir pieejama īsfilma, kurā Jasjukeviču ģimene iepazīstina ar Lielās dienas tradīcijām, kādas tiek koptas viņu ģimenē. Sākot no sagatavošanās darbiem pirms svētkiem līdz rituālām darbībām Lielās dienas rītā – skatītāji var iepazīties ar saules sagaidīšanu, ugunskura iedegšanu un ziedošanu, šūpoļu kāršanu, šūpošanos, olu ripināšanu un daudz ko citu.

Savukārt 20. martā pulksten 12 Kultūras un tautas mākslas centra "Ritums" "YouTube" kanālā tiks publicēta sarunu cikla "Aīdas istaba" 7. sērija "Lielā diena", kur iespaidos par šo laiku dalīsies māksliniece, grafiskā dizainere Alise Ķīnasta un folkloriste Aīda Rancāne, stāstot par Lielās dienas paražām, to saturu, nozīmi un simboliku, atklājot tradīcijas vietu un izpausmes formas mūsdienu pasaulē.

Lielās dienas pasākumus atbalsta Rīgas pašvaldība, un tie ir daļa no kopējās pavasara saulgriežu un Lieldienu sagaidīšanas programmas rīdziniekiem, kas tapusi sadarbībā ar kultūras centriem un biedrībām.