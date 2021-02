Rīgā precizē ūdenstilpes, uz kuru ledus atļauts atrasties

Sākot no piektdienas, 19. februāra, iedzīvotāji drīkstēs atrasties uz atsevišķu Rīgas administratīvajā teritorijā esošu ūdenstilpju ledus. Tiesa, dažviet, ņemot vērā nepietiekami izturīgās ledus kārtas, uz tām atrasties joprojām nedrīkstēs, portālu "Delfi" informēja Rīgas domes komunikācijas nodaļa.

Nedrīkst atrasties uz vairāku iekšzemes publisko ūdenstilpju vai to daļu un Rīgai piegulošās jūras piekrastes publisko ūdeņu ledus.

Taču no 19. februāra iedzīvotāji drīkstēs atrasties uz Ķengaraga dīķa, Bolderājas karjera, Mazjumpravas muižas dīķa, ūdenstilpes Viestura dārzā, ūdenstilpes Vladimira Kudojara parkā, ūdenstilpes Uzvaras parkā, Dambjapurva ezera, Velnezera, Gaiļezera, Bābelītes, Ziemeļupes (papildus Ziemeļupē aizliegts atrasties uz ūdentilpes ledus 200 metru attālumā no Ziemeļupes ietekas Buļļupē) un Māras dīķa (papildus Māras dīķī aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus 200 metru attālumā no Mārupītes ietekas un 150 metru attālumā no Friča Brīvzemnieka ielas un Ojāra Vācieša ielas krustojuma).

Tāpat ierobežojumi, kas liedz atrasties uz konkrētu ūdenstilpju ledus, neattieksies uz:

Āgenskalna līča posmiem no Raņķa dambja līdz Balasta dambim 5B (papildus Āgenskalna līcī aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus 50 metru attālumā no Mārupītes ietekas un 70 metru attālumā no Zunda kanāla iztekas) un no Kuģu ielas 15 līdz Kuģu ielai 28;

Strazdupītes posmu no Brīvības gatves līdz Brīvības gatvei 429 k-13 (papildus Strazdupītes posmā no Brīvības gatves līdz Brīvības gatvei 429 k-13 aizliegts atrasties tuvāk par 200 metriem no dzelzceļa tilta);

Ķīšezeru (papildus Ķīšezerā aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus tālāk par 200 metriem no krasta līnijas, 1000 metru attālumā no Juglas upes ietekas, 200 metru attālumā no Langas upes ietekas, 200 metru attālumā no ietekas pie Ezermalas ielas 8A, kā arī posmā no Gāles ielas 4 līdz Mīlgrāvja ielai 18);

Vecdaugavas posmiem no Airu lielas 11A līdz Airu ielai 75 (ne tālāk kā 50 metrus no krasta līnijas) un no Skanstnieku ielas 3 līdz Vēlavu ielai 35, kā arī no Zvejniekciema ielas 1 līdz Audupes ielai 3 (ne tālāk kā 100 metruss no krasta līnijas);

Kojusalas grāvi (papildus Kojusalas grāvī aizliegts atrasties uz ūdentilpes ledus 100 m attālumā no Kojusalas grāvja ietekas Daugavā);

Buļļupes posmiem – ne tālāk par 250 metriem no Velkoņu ielas un Lielās ielas krustojuma, kā arī no Dzintara ielas 105 līdz Rojas ielas 26 ne tālāk kā 50 metrus no krasta līnijas (papildus Buļļupē aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus 100 metru attālumā no Ziemeļupes ietekas);

Bieķengrāvja posmiem no Mūkusalas ielas 78A līdz Mazās Bauskas ielai 28 un no Mūkusalas ielas 49 līdz Mūkusalas ielai 59;

Daugavas posmiem – ne tālāk par 200 metriem no krasta līnijas no Beķergrāvja ielas 5, kā arī no Kaņiera ielas 17 līdz Maskavas ielai 326B (ne tālāk kā 50 metrus no krasta līnijas);

Hapaka grāvja posmiem no Spailes ielas 11 k-11 līdz Lielupes ielai 31, kā arī no Daugavgrīvas šosejas 5 k-17 – 500 metrus Zilās ielas virzienā (papildus Hapaka grāvī aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus 100 metru attālumā no Beķera grāvja ietekas);

Sarkandaugavas posmiem no Kundziņsalas 10. līnijas 1A līdz Kundziņsalas 1. līnijai 19 (ne tālāk kā 50 metrus no krasta līnijas) un ne tālāk par 100 metriem no krasta līnijas no Uriekstes ielas 12A, kā arī no Kundziņsalas 2. šķērslīnijas 3 līdz Kundziņsalas 1. līnijai 19 (ne tālāk kā 50 metrus no krasta līnijas);

Juglas ezeru (papildus Juglas ezerā aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus tālāk par 200 metriem no krasta līnijas, kā arī 500 metru attālumā no Juglas upes ietekas un iztekas).

Kā informē Rīgas domē, pazeminoties gaisa temperatūrai, uz Rīgas ūdenstilpēm ir noteikts paaugstinātas bīstamības periods, kura laikā, ja netiek piemēroti atsevišķi izņēmumi, iedzīvotājiem atrasties uz ledus ir aizliegts.

