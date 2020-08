Rīgā samazinās trūcīgo un maznodrošināto personu skaits

Lai gan ārkārtējās situācijas laikā nedaudz pieauga trūcīgo un maznodrošināto iedzīvotāju skaits Rīgā, jūlijā tas atkal samazinājās, liecina Rīgas domes Labklājības departamenta apkopotā informācija.

Jūlijā, salīdzinot ar jūniju, trūcīgo skaits saruka par 2 %, savukārt maznodrošināto skaits samazinājās par 1 %. Jūlijā sociālo pabalstu saņēmēju skaits faktiski ir saglabājies jūnija apmērā, bet sociālajiem pabalstiem izlietotā finansējuma apmērs pieaudzis par 1 %.

Rīgā gada laikā ir pieaudzis sociālo pabalstu saņēmēju skaits par 3 % jeb 240 personām, arī pabalstos izmaksātais finansējums palielinājies par 9 % jeb 79 049 eiro.

Pagaidām no šāgada Rīgas budžeta sociālajiem pabalstiem izlietota vairāk nekā puse jeb 56,3% (6,9 miljoni). Krīzes laikā no marta līdz jūlijam, lai mazinātu Covid-19 sekas, Rīgas sociālais dienests piešķīra pabalstus 767 personām 158 145 eiro apmērā, savukārt piemaksa bērnam pie krīzes pabalsta piešķirta un izmaksāta 288 personām 23 400 eiro apmērā.

Kas attiecās uz situāciju Latvijā, tad jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes dati ir par 2018. gadu. Tajos minēts, ka nabadzības riskam pakļauti 22,9 % jeb 434 tūkstoši iedzīvotāju. Šo iedzīvotāju ekvivalentie rīcībā esošie ienākumi bija zem 409 eiro mēnesī.

Turklāt pērn arī tiesībsargs Juris Jansons norādīja, ka saskaņā ar Labklājības ministrijas statistiku 2018. gadā garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalstu saņēma 20 878 personas (13 659 ģimenes), no tām 4316 bija bērni, 3407 cilvēki ar invaliditāti un 2986 pensijas vecuma cilvēki. Līdz ar to Jansons secināja, ka apmēram puse no GMI pabalsta saņēmējiem iekļaujas sociāli mazaizsargāto personu lokā.

Jansons arī vērsās Satversmes tiesā par to, ka garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmenis ir neatbilstošs. Tiesa jūlijā lēma, ka spēkā esošais apmērs, 64 eiro, ir jāpaaugstina. Pēcāk LM piedāvāja GMI celt līdz 109 eiro mēnesī, savukārt trūcīgas personas ienākumu līmeņa noteikt 218 eiro apmērā. Šo variantu atbalstīja arī Latvijas Pašvaldību savienība (LPS).

Tiesa, kā jau iepriekš ziņots, LPS ir bažas, ka vairākām pašvaldībām varētu būt problēmas nodrošināt GMI celšanu. Kā piemēru 10. augustā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta Panorāma" LPS priekšsēdētājs Gints Kaminskis minēja Rēzeknes novadu, lai tajā palielinātu pabalstu izmaksas, gadā papildus nepieciešami 400 000 eiro, ziņoja LETA.