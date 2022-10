Rīgā taupības nolūkos neizgaismotām ēkām NĪN atlaides paliks spēkā

Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komiteja ceturtdien, 29. septembrī, atbalstīja grozījumus saistošajos noteikumos, kas paredz nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atlaides ilgtspējīgām ēkām, kā arī saglabāt nodokļa atvieglojumu ēkām, kuru fasādes elektrības taupības nolūkos naktīs vairs netiks izgaismotas. Noteikumi paredz arī uzlabot elektronisko saziņu ar pašvaldību.

Kā portālu "Delfi" informēja Rīgas domē, NĪN atvieglojumi 50% apmērā tiks piešķirti par jaunuzceltām vai pilnībā renovētām ēkām, kurām piešķirts "BREEAM International New construction" un "BREEAM Refurbishment and Fit-out, LEED BD +C, DGBN" sertifikāts ar vismaz 55% vērtējumu.

Norādītais sertifikācijas līmenis tiek piešķirts ilgtspējīgai apbūvei, kas veicina teritorijas attīstību un veido pārdomātu un kvalitatīvu vidi, kā arī virza Rīgas pašvaldību uz tās nosprausto energoefektivitātes un klimatneitralitātes mērķu sasniegšanu, skaidro domē.

Lai motivētu un veicinātu šādu būvju attīstīšanu un sniegtu atbalstu tiem nodokļa maksātājiem, kas turpmāk izvēlēsies savām ēkām nodrošināt starptautisku sertifikāciju, NĪN atvieglojumus plānots piešķirt par jaunuzceltām vai pilnībā renovētām ēkām, kas ir nodotas ekspluatācijā pēc 2024. gada 1. janvāra.

Atvieglojumi par iepriekšminētajiem kritērijiem atbilstošām ēkām tiks piešķirti desmit gadus, sākot ar nākamo mēnesi pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā un sertifikāta stāšanās spēkā, bet ne ilgāk par sertifikāta derīguma termiņu.

Tiek prognozēts, ka jaunās NĪN atvieglojumu kategorijas negatīvā ietekme uz nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumiem tiks kompensēta ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu palielinājumu nākotnē.

Ņemot vērā strauji pieaugušās energoresursu izmaksas, pašvaldībā pakāpeniski tiek veikti ēku energoefektivitātes uzlabojumi un pašvaldības iestādēs un uzņēmumos par 15% plānots samazināt enerģijas patēriņu, pārdomāti izmantojot siltumenerģiju un elektroenerģiju.

Lai uzlabotu šādas iespējas arī privātpersonām, kas saņem NĪN atvieglojumus, naktīs fasādes vairs nebūs obligāti jāapgaismo atjaunotām, restaurētām vai pārbūvētām ēkām, kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā, un kultūras pieminekļiem ar izbūvētu fasādes dekoratīvo apgaismojumu.

Nodokļa atvieglojumu piešķirs, ja tiek nodrošināta izbūvētā ēkas fasādes dekoratīvā apgaismojuma pastāvīga darbība diennakts tumšajā laikā līdz pulksten 24 un no pulksten 5.

Lai palielinātu elektroniskās dokumentu aprites īpatsvaru, taupītu pašvaldības budžeta līdzekļus, dabas un energoresursus, NĪN atvieglojumu saņemšanai kā priekšnoteikums izvirzīts elektroniska saziņas kanāla esamība.

Nodokļa maksātājam, kas spēj efektīvi darboties elektroniskajā vidē, ir iespēja ar minimālu laika patēriņu un pūlēm nodibināt elektronisko saziņas kanālu dokumentu apritei ar pašvaldību, vienlaikus samazinot izdevumus par sūtījuma fizisko piegādi.

Lai saņemtu NĪN atvieglojumus, no 2023. gada 1. janvāra maksātājam jābūt reģistrējušam oficiālo elektronisko adresi vai sniegušam piekrišanu elektroniskai saziņai ar Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldi ar e-pasta starpniecību. Vienlaikus paredzēts, ka minētā prasība nav attiecināma uz nodokļa maksātājiem – fiziskām personām – kas objektīvu iemeslu dēļ nav aktīvas elektroniskajā vidē.

Izmaiņas noteikumos vēl jāpieņem Rīgas domes sēdē.

Plašāku informāciju par piemērojamajiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, kā arī visu ar nekustamā īpašuma nodokli saistīto aktuālo informāciju, var uzzināt Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes interneta vietnē "pip.riga.lv" vai zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80000850.