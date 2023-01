Rīgā Ziemassvētku eglītes izvedīs bez maksas

Atkritumu apsaimniekotāji Rīgā šogad Ziemassvētku eglītes izvedīs bez maksas, informēja Rīgas domes Komunikācijas pārvade.

Katrā atkritumu apsaimniekošanas zonā noteikti dažādi termiņi eglīšu izvešanai. "CleanR" apsaimniekotajās zonās - Maskavas forštatē, Ķengaragā kā arī Pārdaugavā - Imantā, Bolderājā eglītes bez maksas izvedīs līdz 31. janvārim.

"Lautus Vide" apsaimniekotajā zonā tuvajā Pārdaugavā un Zolitūdē tās izvedīs līdz 29.janvārim, bet "Eco Baltia vide" apsaimniekotajā zonā Centrā, Sarkandaugavā, Juglā eglītes bez maksas tiks izvestas līdz 10. janvārim.

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji aicināti pareizi atbrīvoties no Ziemassvētku eglītes, novietojot to atkritumu konteineru laukumā vai pie atkritumu konteinera. Eglītes sadzīves atkritumu konteinerā ievietot aizliegts. Eglītēm jābūt atbrīvotām no svētku rotājumiem.

Eglītes var noderēt kā kurināmais vai komposta saturs tiem, kuriem ir izveidota speciāla vieta komposta veidošanai. Tāpat, ja eglīte pēc svētkiem vēl ir zaļa, to var nodot arī briežu audzētavās, iepriekš ar tām sazinoties.