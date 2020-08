Rīgas domes vēlēšanas: Pēdējā diena, lai mainītu balsošanas iecirkni

Sestdiena, 15. augusts, ir pēdējā diena, lai vēlētāji, kuri piedalīsies Rīgas domes vēlēšanās, varētu mainīt balsošanas iecirkni.

Gadījumā, ja vēlētājs nevarēs balsot sev iedalītajā iecirknī un nebūs to nomainījis, savu izvēli viņš varēs izdarīt arī citās vietās Rīgā. Tādā gadījumā balsošana aizņems vairāk laika, jo būs jāgaida atbilde no iepriekš iedalītā iecirkņa, vai vēlētājs jau nav nobalsojis.

Sestdiena ir arī pēdējā diena, lai vēlētāji, kuriem Rīgā pieder nekustamais īpašums, vēl reģistrētos balsošanai.

Kopumā Rīgā vēlēšanu dienā, 29. augustā, balsstiesīgie varēs vēlēt 156 iecirkņos, to pilns saraksts pieejams šeit. Ja gadījumā balsstiesīgajam nav skaidrs savs vēlēšanu iecirknis, tad to var noskaidrot Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes (PMLP) sagatavotajā vēstulē, kuru saņēma pa pastu, e-pakalpojumā "Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana" vai arī, zvanot laikā no pulksten 9 līdz 20 uz Centrālās vēlēšanu komitejas (CVK) uzziņu tālruni 67049999.

Kā vēsta PMLP, tad vairākums vēlēšanu iecirkņa maiņu veic, izmantojot e-pakalpojumu.

Kas varēs pieteikt balsošanu savā atrašanas vietā? Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nokļūt vēlēšanu iecirknī un kuri atradīsies Rīgas teritorijā; balsstiesīgie, kas atradīsies izolācijā, mājas karantīnā vai pašizolācijā, kā arī tie vēlētāji, kuri atrodas apcietinājumā Rīgā. Šajā gadījumā vēlētājam vai viņa uzticības personai, proti, jebkurai personai, ko izvēlējies pats balsstiesīgais, pieteikums jāiesniedz pa pastu, e-pastu vai portālā "Latvija.lv" līdz vēlēšanu dienai. Sūtot iesniegumu e-pastā, tam jābūt parakstītam ar drošu e-parakstu. Balsošanu vēlētāju atrašanās vietā vēlēšanu iecirkņu komisijas varēs organizēt ne tikai vēlēšanu dienā, bet arī iepriekšējās balsošanas dienās, norāda PMLP.

Visiem balsstiesīgajiem, tas ir, Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, sākot no 18 gadu vecuma, kuriem bija reģistrēta dzīvesvieta Rīgas administratīvajā teritorijā 90 dienas pirms vēlēšanu dienas vai kuriem Rīgas administratīvajā teritorijā pieder nekustamais īpašums, uz vēlēšanām līdzi jāņem derīga pase vai personas apliecība (eID).

Lai mazinātu vīrusa infekcijas Covid-19 izplatības riskus Rīgas domes vēlēšanās, uzturoties iecirknī, vēlētājiem būs jāievēro divu metru distance, jādezinficē rokas, jālieto mutes un deguna aizsegs. Vēlētājiem, kuriem nebūs sava sejas aizsega, iecirknī tiks izsniegta vienreizlietojamā sejas aizsargmaska. Tāpat balsotāji ir aicināti vēlēšanu iecirknī izmantot savus rakstāmrīkus. Ja vēlētājam šādas iespējas nav, iecirknī tiks nodrošināta katram vēlētājam sava pildspalva.

Vēlēšanu dienā iecirkņi būs atvērti no pulksten 7 līdz 22. Pirms 29. augusta balsot varēs trīs dienas: 26. augustā no pulksten 16 līdz 21; 27. augustā no pulksten 9 līdz 16; 28. augustā no pulksten 12 līdz 20.