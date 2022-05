'Rīgas siltuma' šefs pērn pārdevis kriptovalūtas ģeneratoru; kopējie ienākumi – 119 000 eiro

AS "Rīgas siltums" valdes priekšsēdētāja Normunda Talča ienākumi pērn pieauguši par vairāk nekā 27 300 eiro un bijuši 119 046 eiro, izriet no viņa valsts amatpersonas deklarācijām, kas pieejamas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Publiskojamo datu bāzē.

Deklarācija par 2021. gadu liecina, ka viņa ienākumi bijuši jau minētie 119 046 eiro, 2020. gadā – 91 727 eiro, bet 2019. gadā – 148 721 eiro.

"Rīgas siltums" Talcim algā 2021. gadā samaksājis 108 860 eiro, namdaru un galdniecības uzņēmuma SIA "Agma Plus" maksātie ienākumi no saimnieciskās darbības un komercdarbības bijuši 4200 eiro, plastmasas ražotājs SIA "Termoplast" kā ienākumus no saimnieciskās darbības un komercdarbības samaksājis 5136 eiro, savukārt Juris Miliševskis Talcim samaksājis 840 eiro.

"Rīgas siltuma" maksātā alga 2020. gadā kopumā bijusi 82 485 eiro, "Agma Plus" samaksājusi 3780 eiro, "Termoplast" – 4622 eiro un Miliševskis – 840 eiro. 2019. gadā "Rīgas siltums" viņam algā samaksājis kopumā 88 205 eiro, no Rīgas Tehniskās universitātes saņemts 161 eiro, "Agma Plus" samaksājusi 4041 eiro, "Termoplast" – 49 419 eiro, bet Miliševskis – 895 eiro. Deklarēts arī mātes Ārijas Talces atstātais mantojums – 6000 eiro.

2021. gadā Talcis deklarējis divus darījumus, kura vērtība pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas – 35 500 eiro vērtu kriptovalūtas ģeneratoru pārdevumu

Talcis portālam "Delfi" skaidroja, ka viņu vienmēr interesējušas jaunas tehnoloģijas. "Tādēļ zināmu laiku nodarbojos ar šī virziena izpēti, kā arī biju iegādājies atbilstošas iekārtas. Tomēr, lai jēgpilni visam pievērstos, nepieciešams būtiski vairāk brīva laika. Pieaugot elektrības cenām, sapratu, ka šī biznesa rentabilitāte un darbietilpīgums nav piemērots man. Tā kā tirgū pēc šādām iekārtam ir augsts pieprasījums, pieņēmu lēmumu visu pārdot".

Kā otrs darījums 2021. gada deklarācijā norādīta 19 360 eiro vērta būvdarbu līguma slēgšana.

Aizpērn Talcis bija deklarējis vienu darījumu – īpašuma "Kalēji" iegādi par 22 230 eiro, bet 2019. gadā viņš bija deklarējis divus darījumus, kuru vērtība pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas – sievas konta papildināšanu par 13 500 eiro un īpašuma "Birzes" pirkumu Vecumnieku novada Kurmenes pagastā 85 000 eiro vērtībā.

AS "Swedbank" Talcis pērn bija uzkrājis 235 eiro, bet AS "Citadele banka" – 81 520 eiro, 2020. gadā Talča uzkrājums "Swedbank" bija 276 eiro, bet "Citadale bankā" – 40 812 eiro, savukārt 2019. gada deklarācija liecina, ka "Mandatum Life Insurance Company Limited Latvijas filiālē" bija uzkrāti 23 288 eiro, "Swedbank" – 326 eiro un "Citadele bankā" – 68 334 eiro.

2021. gada deklarācijā norādīti trīs parādi, kuru vērtība pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas – 12 000 eiro, 26 000 eiro un 66 565 eiro, kā arī viens aizdevums – 69 000 eiro. Arī 2020. gadā "Rīgas siltuma" vadītājs bija deklarējis trīs parādus – 15 000 eiro, 26 000 eiro un 74 853 eiro, bet kā aizdevums bija deklarēti 57 000 eiro. 2019. gada deklarācija liecina, ka Talča parādsaistības bijušas 16 000 eiro, 26 000 eiro un 82 265 eiro. Togad neviens aizdevums, kas pārsniegtu 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas, nebija deklarēts.

Talcis bijis "ZBZ Premium Club" valdes priekšsēdētājs, kā arī darbojies Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālā komitejas valdē.

"Rīgas siltuma" valdes priekšsēdētājam pieder seši transportlīdzekļi – 1958. gadā ražota vieglā automašīna "Austin-Healey", 2007. gadā ražota piekabe – laivu vedējs "Brenderup", 2007. gadā ražota motorlaiva, tajā pašā gadā ražota tehnika "Mercury", 2012. gadā ražots pasažieru motocikls "KTM" un 2012. gadā ražots "BMW" markas motocikls.

Viņam pieder dzīvoklis un būve Rīgā, divi zemesgabali Kurmenes pagastā, īpašums Drabešu pagastā, bet vēl viens dzīvoklis Rīgā deklarēts kā kopīpašums, liecina 2021. gada deklarācija.

Deklarācijā par 2020. gadu Talcis bija norādījis piecus viņam piederošus īpašumus – dzīvokli un būvi Rīgā, divus zemesgabalus Kurmenes pagastā, īpašumu Drabešu pagastā, bet vēl viens dzīvoklis Rīgā bija norādīts kā kopīpašums.

2019. gada deklarācija liecina, ka Talča īpašumā bijis dzīvoklis un būve Rīgā, bet vēl viens dzīvoklis galvaspilsētā deklarēts kā kopīpašums. Zemesgabals Kurmenes pagastā, kā arī zeme un ēkas Drabešu pagastā deklarētas kā kopīpašums.