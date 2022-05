Rinkēvičs ar Baltijas valstu ārlietu ministriem ieradies Kijivā

Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) kopā ar Baltijas valstu kolēģiem ieradies Kijivā, lai pabeigtu vizīti, kuru 24. februārī pārtrauca Krievijas neprovocētais iebrukums Ukrainas teritorijā, lasāms ministra "Twitter" kontā.

Viņš atzīmējis, ka ministri ieradušies, lai paustu Baltijas valstu solidaritāti, kā arī runātu par turpmāku atbalstu Ukrainai.

Together with my Baltic colleagues @GLandsbergis @eliimets in #Kyiv, we complete the visit that was interrupted on February 24 as Russia started its aggression against #Ukraine. We are here to reaffirm our solidarity & to talk about further support #StandUpForUkraine 🇱🇻🇱🇹🇪🇪🤝 🇺🇦 pic.twitter.com/gFFYqtlvbG