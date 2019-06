Rinkēvičs par Dzīvesbiedru likumu – zaudēta kauja nenozīmē zaudētu karu

"Zaudēta kauja nenozīmē zaudētu karu" - tā par Saeimas noraidīto Dzīvesbiedru likumprojektu sacījis ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV).

"Saprotu tos, kas ir nokāruši degunus un tos, kas šobrīd dejo uzvaras deju. Man personiski ir žēl, ka arī turpmāk ārpus Latvijas, tiekoties ar daudziem talantīgiem tautiešiem, satikšu cilvēkus, kas man teiks: "Esmu šeit, jo neesmu vajadzīgs savai valstij attieksmes dēļ," ierakstā "Facebook" sacījis ministrs, kurš iepriekš pats paziņojis par "iznākšanu no skapja" jeb savu netradicionālo seksuālo orientāciju.

"Šis ieraksts nav vaimanas par to, kā varēja būt un nesanāca, bet gan par to, kas jādara un nākotni.

Tikai pirms nieka pieciem gadiem neviens nopietns politisks spēks nepiedāvāja partnerattiecību/kopdzīves/dzīvesbiedru problēmas risinājumu savā programmā. 13. Saeimā jau ir divas partijas, kuru programmā tas ir iekļauts un kas attiecīgi par to šodien balsoja. Pirmo reizi likumprojektu iesniedza deputāti un to atbalstīja piektā daļa tautas priekšstāvju. Tas nozīmē, ka pakāpeniski sabiedrībā un politiķos aug izpratne par šo jautājumu. To nevajag novērtēt par zemu! Zaudēta kauja nenozīmē zaudētu karu, tāpēc bez liekām emocijām, bet mierīgi, cieņpilni, ar faktiem un reāliem piemēriem jāturpina skaidrot, kāpēc nepieciešams tiesisks regulējums divu cilvēku savienībai, kas nav laulība. Tas nav vienas kampaņas vai balsojuma stāsts, bet tam nepieciešams ilgs, pacietīgs un radošs darbs. Tas nozīmē sarunas ar radiniekiem un draugiem, diskusijas sociālajos tīklos, medijos un sabiedrībā (un ne vienmēr ar tūlītēju rezultātu)," rakstījis ministrs.

Atgādināšu tikai dažus punktus, kāpēc nepieciešams tiesisks regulējums divu cilvēku attiecībās, lai

1. Mediķi var sniegt informāciju par partnera veselības stāvokli, pašlaik likums to atļauj tikai tuvākajiem radiniekiem,

2. Tiesības neliecināt pret savu tuvāko kriminālprocesā,

3. Risinātu mantojuma jautājumus,

4. Izvairītos no interešu konflikta situācijām.

Esmu pārliecināts, ka beigu beigās arī Latvija sakārtos šos jautājumus un spers vēl vienu platu soli prom no padomijas civilizētas 21.gadsimta Rietumu valsts virzienā, viņš noslēdz.

Jau ziņots, ka Saeima ceturtdien noraidīja rosinājumu nodot izskatīšanai komisijās "Attīstībai/Par!" (AP) un "Jaunās Vienotības" (JV) deputātu iesniegto Dzīvesbiedru likumprojektu nelaulāto pāru aizsardzībai.

Par likumprojekta nodošanu komisijām balsoja 23 deputāti no AP, JV un partijas "Saskaņa". Pret balsoja 60 deputāti no "Saskaņas", "KPV LV", Jaunās konservatīvās partijas, nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK, Zaļo un zemnieku savienības un pie frakcijām nepiederošajiem deputātiem. Balsojumā atturējās un nepiedalījās pa vienam "Saskaņas" deputātam.

Piedāvātais Dzīvesbiedru likuma projekts paredzēja, ka dzīvesbiedru līgumu varētu noslēgt notariālā akta kārtībā, personīgi klātesot abām personām.

Likumprojekta mērķis ir "atzīt un aizsargāt dzīvesbiedru savienību, regulēt dzīvesbiedru, kuru starpā noslēgts dzīvesbiedru līgums, personiskās un mantiskās attiecības, kā arī noteikt gadījumus, kuros pastāv faktiskā dzīvesbiedru savienība, nodrošinot šo personu tiesību uz ģimenes dzīvi aizsardzību".