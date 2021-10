Rudenī visvairāk Covid-19 saslimušo starp tirdzniecībā un valsts pārvaldē strādājošajiem

Kopš 1. septembra līdz 10. oktobrim skaitliski visvairāk Covid-19 saslimušo ir starp tirdzniecības, kā arī valsts pārvaldes un aizsardzības nozarēs strādājošajiem, kur ar Covid-19 inficējušies virs 2500 darbiniekiem katrā no jomām jeb 1,9% no valsts pārvaldes un aizsardzības sektorā strādājošajiem un 1,8% no tirdzniecības jomas darbiniekiem, liecina Ekonomikas ministrijas (EM) publiskotā informācija.

Tāpat attiecīgajā laika periodā virs 2000 saslimušajiem fiksēti arī apstrādes rūpniecības sektorā, kas veido 1,9% no strādājošajiem.

Veselības un sociālās aprūpes nozarē ar Covid-19 no septembra līdz oktobra pirmajai pusei inficējušies 1,9% no nozarē strādājošajiem jeb apmēram 1500 darbinieku, procentuāli tikpat liels apmērs inficēto fiksēts arī nekustamo īpašumu operāciju jomā, kur ar koronavīrusu saslimuši nedaudz vairāk par 500 darbiniekiem.

Izglītības jomā ar Covid-19 minētajā laikā inficējušies 1,8% no nozarē nodarbinātajiem jeb apmēram 1000 darbinieku, arī mākslas, izklaides un atpūtas nozarē inficējušies 1,8% jeb mazāk par 500 strādājošajiem, transporta un uzglabāšanas sektorā ar Covid-19 inficējušies apmēram 1250 darbinieki, kas veido 1,6% no nozarē strādājošajiem, lauksaimniecības un mežsaimniecības sektorā – nedaudz vairāk par 1000 darbiniekiem jeb 1,5% no nozarē strādājošajiem, savukārt būvniecības sektorā – apmēram 1250 darbinieku, kas ir 1,5% no jomā strādājošajiem.

Profesiju dalījumā skaitliski visvairāk saslimušo no 1. septembra līdz 10. oktobrim bijis starp veikalu pārdevējiem – 1008 jeb 2,6% no profesijas darbiniekiem, seko rīkotājdirektori un uzņēmumu vadītāji, starp kuriem inficējušies 719 jeb 1,9% no jomas darbiniekiem, starp rūpniecības un citiem strādniekiem saslimuši 693 jeb 2,6% jomas darbinieku, starp pamatizglītības un pirmsskolas pedagogiem – 578 jeb 3,4% no jomā strādājošajiem.

Māju, viesnīcu un biroju apkopēji un palīgi minētajā periodā inficējušies 404 reizes, kas veido 1,9% no jomas darbiniekiem, tirdzniecības un iepirkumu aģenti un starpnieki – 374 reizes, kas veido 2,1% no jomā strādājošajiem, smago kravas automobiļu un autobusu vadītāji – 372 reizes, kas veido 1,5% no nozares darbiniekiem, bet komercpakalpojumu un administratīvie vadītāji – 355 reizes, kas veido 1,5% no nozares darbiniekiem.

Kā ziņots, līdz pirmdienai Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski līdz šim apstiprināts kopumā 203 460 cilvēkiem.