Saistībā ar ģimenes ārstu Jakovinu Valmierā pagaidām nav konstatēts Covid-19 uzliesmojums

Saistībā ar gadījumu Valmierā pagājušā nedēļā, kad tika konstatēts, ka ģimenes ārsts Juris Jakovins, būdams ar Covid-19 simptomiem, pieņēmis pacientus, patlaban dažos gadījumos viņa pacientiem ir konstatēti saslimšanas simptomi, otrdien, 19. janvārī, preses konferencē atzina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs, kurš neapstiprināja ziņu, ka būtu vērojams saslimstība uzliesmojums.

Atbildot uz portāla "Delfi" jautājumu, vai saistībā ar šo gadījumu, pēc kura epidemiologi aicināja pieteikties pacientus, kuri bijuši saskarsmē ar ārstu laikā no 27. decembra līdz 11. janvārim, ir atklāts Covid-19 uzliesmojums Valmierā, Perevoščikovs teica, ka dažos gadījumos ir konstatēti saslimšanas simptomi. "Mēs turpinām darbu, bet šobrīd nevaru pateikt, vai kādam apstiprināta inficēšanās, un to mēs vēl pētīsim," teica epidemiologs.

Runājot par šo gadījumu, Perevoščikovs atzina, ka konkrētā situācija bija patiešām diezgan negaidīta. "Mēs noskaidrojām, ka šim cilvēkam simptomi parādījās krietni pirms tā laika, kad viņš tika hospitalizēts. Parasti pie kontaktiem ar ārstiem vai ārstniecības personām mēs nosakām kontaktpersonas tieši sadarbībā ar konkrēto ārstniecības personu, bet šajā gadījumā tas diemžēl nebija iespējams, tāpēc mēs bijām spiesti vērsties pie sabiedrības un brīdināt to. Mums nākamajās dienās zvanīja 168 cilvēki, un pusei no viņiem bija piešķirts kontaktpersonas statuss, jo bija augsta riska kontakts, bet otrai pusei bijis gadījuma kontakts, tāpēc nepieciešams novērot veselību," skaidroja epidemiologs.

"Domāju, ka reakcija bija savlaicīga, jo galvenais bija brīdināt cilvēkus par šādu potenciālu risku. Ja cilvēks ir brīdināts, viņš var veikt testēšanu, nodrošināt mājas karantīnu, lai slimība neizplatītos tālāk. Tie bija standarta pasākumi," SPKC rīcību raksturoja Perevoščikovs.

Jau pēc preses konferences aģentūra LETA ar atsauci uz SPKC ziņoja, ka ar Covid-19 saslimušajam Valmieras un Rencēnu ģimenes ārstam Jurim Jakovinam identificētas 93 augsta riska un 80 zema riska kontaktpersonas. Par augsta riska kontaktpersonām nosaka cilvēkus, kas kontaktējušies ar saslimušo tuvāk par diviem metriem, ilgāk par 15 minūtēm, vai pavadījuši vienā telpā ilgāk par 15 minūtēm.

Perevoščikovs arī piebilda, ka epidemiologiem šāda situācija nav nekāds jaunums, jo visu laiku notiek sadarbība ar ģimenes ārstiem un ārstiem slimnīcās. "Taču ir laba ziņa, ka pagājušā nedēļā no visiem Covid-19 inficēšanās gadījumiem tikai 5% bija saistīti ar ārstniecības pakalpojumu sniegšanu, un šis rādītājs nedēļas laikā ir nokrities no 16% iepriekšējās nedēļas laikā. Veselības aprūpes sistēmā ir redzama uzlabošanās, un mazāk cilvēku inficējas, saņemot pakalpojumus vai kontaktējoties ar saviem kolēģiem ārstniecības iestādēs," teica epidemiologs.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP), atbildot uz "Delfi" jautājumu par Valmieru, piebilda, ka situācija tiek vērota. "Kad parādījās šī informācija, sadarbībā ar Valmieras pašvaldību, kurai jāsaka liels paldies, kā arī citām iesaistītajām pusēm par operatīvu informācijas apmaiņu, lai apzinātu šos cilvēkus un rastu risinājumus, tūlīt pat tika arī rasts risinājums, ka vairākas ģimenes ārstu prakses piekrita palīdzēt pacientiem, kas bija palikuši bez ģimenes ārsta un kam bija bažas un jautājumi šajā situācijā," skaidroja ministrs.

Viņš atzina, ka "diemžēl šādu situāciju mēs nevaram izslēgt, un tas tikai raksturo šī vīrusa izplatības dabu, ka ir gadījumi ar cilvēkiem, kuri savu lēmumu un rīcību un elementāru drošības prasību nepildīšanas dēļ izraisa šādus incidentus, kuriem ir liels risks būtiski izplatīt inficēšanos un radīt vietējā mēroga inficēšanās sprādzienus. Šis ir piemērs, kurā katrs no mums var apjaust savas individuālās rīcības sekas citiem cilvēkiem. Aicinu šo noteikti ņemt par piemēru, kā nevajag darīt".

Pavļuts arī atgādināja, ka Latvijā šobrīd ir vakcinēti 16 641 mediķi, tostarp vakar jau 571 ar abām vakcīnas devām. "Tas palīdzēs arī turpmāk uzlabot situāciju un novērt inficēšanos ārstu vidū un no ārstiem," uzsvēra veselības ministrs.

Jau ziņots, ka SPKC iepriekš bija izplatījis paziņojumu, ka, atbilstoši epidemiologu rīcībā esošajai informācijai, Valmieras un Rencēnu ģimenes ārsts Jakovins ir veicis pacientu aprūpi ar Covid-19 saslimšanas simptomiem.

SPKC paziņoja, ka visi pacienti, kas kontaktējušies ar šo ģimenes ārstu, tai skaitā bijuši vizītē pie ārsta no pagājušā gada 27. decembra līdz šā gada 11. janvārim ir nosakāmi par tuvām kontaktpersonām un viņiem jādodas mājas karantīnā.

Ģimenes ārstu Jakovina un Ineses Gabrānes prakse Valmierā tika slēgta. Atbilstoši Nacionālā veselības dienesta (NVD) datiem, Jakovinam ir 6295 pacienti, no tiem 650 bērni. Savukārt pie Gabrānes reģistrēti 1995 pacienti, tostarp 215 bērni.

Sakarā ar izskanējušo informāciju, NVD Vidzemes nodaļas vadītāja Sigita Alhimoviča piektdien paziņoja, ka Veselības inspekcija vērtēs ģimenes ārsta rīcību.

Arī Valsts policija (VP) sākusi resorisko pārbaudi par Jakovina profesionālo darbību. Resoriskā pārbaude ir sākta par faktu. Tāpat policija no medicīnas iestādēm pieprasīs dokumentus par to, vai ārsta rīcības rezultātā kāds no pacientiem ir inficējies ar Covid-19.

Pēc dokumentu izvērtēšanas un citu darbību veikšanas policija lems par tālāku rīcību.