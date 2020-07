Sākas kandidātu sarakstu iesniegšana Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām

Otrdien, 14. jūlijā, sākas kandidātu sarakstu iesniegšana augusta beigās gaidāmajām Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām, portāls "Delfi" noskaidroja Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK).

Kandidātu sarakstu iesniegšana norisināsies no 14. līdz 20. jūlijam, bet vēlētāji ar priekšvēlēšanu programmām, ziņām par kandidātiem un iesniegtajiem sarakstiem varēs iepazīties CVK mājaslapā.

Deputātu kandidātu sarakstus Rīgas domes vēlēšanām var iesniegt reģistrētas politiskās partijas, politisko partiju reģistrētas apvienības, kā arī divas vai vairākas politiskās partijas, kuras nav apvienojušās partiju apvienībā.

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās kā deputātu kandidātiem ir Latvijas vai citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu un ir reģistrēti Latvijas vēlētāju reģistrā un uz kuriem neattiecas likumā noteiktie kandidēšanas ierobežojumi.

Lai kandidētu Rīgas domes vēlēšanās, saraksta iesniegšanas dienā personai ir jāatbilst vismaz vienam no šiem nosacījumiem: Rīgā ir jābūt reģistrētai dzīvesvietai bez pārtraukuma pēdējos desmit mēnešus, galvaspilsētā ir jābūt nostrādājušam kā darba ņēmējam vai pašnodarbinātai personai vismaz pēdējos četrus mēnešus vai ir jāpieder nekustamajam īpašumam.

Komisija informē, ka kandidātu saraksts un tam pievienojamie dokumenti sagatavojami, izmantojot CVK lietojumprogrammu, kurai piekļuves tiesības kandidātu sarakstu gatavotāji var pieprasīt Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijā.

Sarakstā pieteikto kandidātu skaits drīkst par trim personām pārsniegt domē ievēlējamo deputātu skaitu. Rīgas domē jāievēl 60 deputāti, tādējādi maksimālais kandidātu skaits vienā sarakstā ir 63. Vienlaikus sarakstam jāpievieno priekšvēlēšanu programma, kuras apjoms nepārsniedz 4000 rakstzīmes.

Savukārt drošības nauda par katru kandidātu sarakstu Rīgas domes vēlēšanām ir 850 eiro. To atmaksā, ja saraksts vēlēšanās iegūst vismaz vienu deputāta vietu, bet pārējo sarakstu drošības naudu ieskaita pašvaldības budžetā.

CVK atgādina, ka 2017. gada pašvaldību vēlēšanās Rīgā bija pieteikti 11 saraksti kopumā ar 586 kandidātiem. Toreiz vēlēšanās Rīgā bija 426 505 balsstiesīgie, no kuriem nobalsoja 250 445 jeb 58,7% vēlētāju.

"Delfi" jau vēstīja, ka CVK 7. jūlijā izsludināja Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas, kas norisināsies 29. augustā.

Dalību gaidāmajās vēlēšanās ir pieteikušas 11 partijas: Latvijas Krievu savienība, "KPV LV", Jaunā konservatīvā partija, "Saskaņa", "Gods kalpot Rīgai", "Jaunā Vienotība" un "Alternative".

Tāpat četri politiskie spēki ir vienojušies veidot kopīgus sarakstus. Vienotu sarakstu veidos "Attīstībai/Par!" un "Progresīvie", un par spēku apvienošanu vēlēšanās ir vienojusies Nacionālā apvienība un Latvijas Reģionu apvienība.

Vēlēšanu dienā iecirkņi būs atvērti no pulksten 7 līdz 22. Balsojumu varēs veikt arī trīs dienas pirms vēlēšanām: trešdien, 26. augustā, iecirkņu durvis būs atvērtas no pulksten 16 līdz 21, ceturtdien, 27. augustā, no pulksten 9 līdz 16, bet piektdien, 28. augustā, no pulksten 12 līdz 20.

Vienlaikus CVK ir apstiprinājusi ieteikumus Covid-19 infekcijas profilaksei Rīgas domes vēlēšanu iecirkņos. Uzturoties iecirknī, vēlētājiem būs jāievēro divu metru distance, jādezinficē rokas, jālieto mutes un deguna aizsargs. Vēlētājiem, kuriem nebūs sava sejas aizsega, iecirknī tiks izsniegta vienreizlietojamā sejas aizsargmaska.