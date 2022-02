Sākas pasākumu pieteikšana sarunu festivālam 'Lampa'

No 14. februāra līdz 14. martam ikvienam ir iespēja pieteikt savu pasākumu astotajam sarunu festivālam "Lampa", kas notiks 1. un 2. jūlijā Cēsīs, portālu "Delfi" informēja festivāla rīkotāji.

Pieteiktajam pasākumam jābūt vienas vai pusotras stundas garumā. Ja pasākums izturēs konkursa sietu, to drīkstēs organizēt uz festivāla piedāvātajām skatuvēm.

Pasākuma tēma, saturs, scenārijs, formāts un dalībnieki ir brīva pasākuma rīkotāja izvēle. Festivāla rīkotāju komanda gādās par pasākuma par tehnisko nodrošinājumu un atmosfēru.

Šogad "Lampa" rīkotāji nav izvēlējušies konkrētu festivāla virstēmu. "Aicinām rīkotājus ļauties domu lidojumam, būt atvērtiem un radošiem kā formātā, tā saturā. Priecāsimies par ikvienu ideju, taču īpaši novērtēsim tos, kas būs gatavi uzdrīkstēties un realizēt jaunus, nebijušus formātus," preses paziņojumā medijiem norāda festivāla programmas kuratore Egita Prāma.

Pirms sava pasākuma pieteikšanas festivāla komanda aicina iepazīties ar "Lampa" veidoto ceļvedi pasākumu rīkošanā, kas pieejams šeit.

Tāpat arī 23. februārī pulksten 16 sarunu festivāla "Lampa" sociālā medija "Facebook" lapā var apmeklēt Prāmas vadīto bezmaksas tiešsaistes semināru. Tajā būs iespēja uzzināt vairāk par šī gada festivāla norisi, pasākuma rīkošanas pamatprincipiem un konkursa kārtību. Tiešsaistes seminārā Prāma dalšies arī ar padomiem veiksmīgākai dalībai konkursā.

Ieeja apmeklētājiem festivālā ir bez maksas, jo festivāla izmaksas tiek segtas no ziedojumiem, grantiem un pasākumu rīkotāju līdzmaksājumiem. To lielums atkarīgs no izvēlētās festivāla skatuves un pasākuma norises laika.

Tiesa, ikvienam ir iespēja pretendēt arī uz bezmaksas dalību. Šādu iespēju vienas un pusotras stundas pasākumiem nodrošina Swedbank Latvija, kas piedāvā bezmaksas dalību Ilgtspējas skatuvē organizācijām un indivīdiem, kuru pasākumi ir saistīti ar vides un klimata ilgtspēju.

"British Council" pārstāvniecība Latvijā Reģionu skatuvē piedāvā bezmaksas dalību organizācijām un iedzīvotājiem, kuru pamata darbības vai dzīves vieta ir ārpus Rīgas un kuru pasākumu tēma pievēršas vietējām kopienām būtiskām norisēm un jautājumiem Latvijas reģionos.

Savukārt Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS piedāvā ierobežotu bezmaksas dalības vietu skaitu indivīdiem – visu tēmu pasākumiem, bet biedrībām, nodibinājumiem un sociālajiem uzņēmumiem – sabiedriskā labuma pasākumiem.

Vairāk informācijas par festivālu un iespēju pieteikt pasākumus meklējiet var atrast festivāla mājaslapā.

Festivāla komandu veido Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS, Swedbank Latvija, Cēsu novada pašvaldība, komunikācijas vadības aģentūra "Deep White", reklāmas aģentūra "Armadillo" un "British Council" pārstāvniecība Latvijā.

Festivāla norisi arī atbalsta Aktīvo iedzīvotāju fonds, uzņēmumi Latvijas Finieris, LMT, Enefit, SCHWENK Latvija, Omniva, Neste Latvija, Rimi Latvija, Rīgas meži, kā arī Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.