Sākas pieteikšanās mācībspēku digitālo prasmju apmācību programmai ASV

Līdz 5. maijam Latvijas valsts augstākās izglītības iestāžu mācībspēki aicināti pieteikties četru mēnešu digitālo prasmju apmācību programmai ASV Ņujorkas štata Bufalo Universitātē 2022./2023. mācību gadam, portālu "Delfi" informēja Riga Business School pārstāvji.

Šobrīd mācībspēki var pieteikties diviem mācību semestriem, kas sāksies attiecīgi 31. augustā un 31. janvārī. Katrs semestris ilgs četrus mēnešus.

Katrā no abiem semestriem plānots uzņemt astoņus mācībspēkus. Apmācību programmu administrē Riga Business School kā Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienība. Līdz šim Bufalo apmācību programmu pabeiguši 36 mācībspēki, tieši šobrīd studijas programmā aizvada 22 mācībspēki, kuri Latvijā atgriezīsies maija beigās.

Kopumā Bufalo apmācību programmā līdz šim pārstāvēti mācībspēki no vairāk nekā 10 augstskolām.

Bufalo programma Latvijas augstskolu un zinātnisko institūciju digitālo jomu mācībspēkiem, kā arī tiem, kuri vēlas integrēt digitālo saturu citu jomu priekšmetos, sniedz iespēju apgūt jaunākās metodes IT kursu satura sagatavošanā un pasniegšanā, prasmes studentu projektu vadībā un pārraudzībā, kā arī pētījumu un starpdisciplināru akadēmisko pieredzi. Programmas ietvaros īpašs uzsvars tiek likts uz digitālā satura integrāciju citās jomās, tāpēc mācībspēkiem būs iespēja izvēlēties priekšmetus no vairāku fakultāšu/katedru piedāvājuma.

Lai pieteiktos Bufalo mācību programmai, pretendentam jāizpilda šādas prasības:

vismaz EKI 7. līmenim atbilstoša izglītība (maģistra grādu),

angļu valodas prasmes vismaz B2 līmenī,

elektroniski jāiesniedz CV, motivācijas vēstule, eseja par savu pedagoģiskā darba pieredzi, pieeju un mērķiem

Konkursa nolikums, atlases kritēriji un konkursa tiešsaistes pieteikuma forma publicēta projekta tīmekļa vietnē: https://innovationeducation.lv/pieteikties/

"Uzsākot šo augstākās izglītības mācībspēka programmu, mēs skaidri apzinājāmies strauji augošo nepieciešamību pēc IT disciplīnas mācībspēku stiprināšanu un starpdisciplinaritāti augstākās izglītības nodrošināšanā. Šodien, kad programmas ietvaros dodam startu jau piektajai un sestajai mācībspēku grupai, esam dzirdējuši no šī brīža un iepriekšējo grupu mācībspēkiem daudz atziņu par izglītības procesa uzlabošanas nepieciešamību, jo gūtā pieredze parāda, kā var labāk un iesaistošāk. Un šīs atziņas ir būtiskas, ja vēlamies izglītībā iet progresa ceļu. 2022./2023. mācību gads šobrīd pēc četriem gadiem iezīmē noslēgumu līdzšinējās apmācību programmas un projekta finansēšanai, līdz ar to noteikti aicinu augstskolu vadītājus un arī pašus mācībspēkus nekavēties un paust gatavību šai svarīgajai pieredzei – redzēt, kā mācās un kā māca citur," sacījis Riga Business School direktors Jānis Grēviņš.

Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece (K) papildina: "Nav šaubu, ka šī mācību programma stiprina augstākās izglītības mācībspēku zināšanas un sekmēs arī stratēģisko mērķu sasniegšanu. Es aicinu izmantot iespēju, piesakoties noslēdzošajiem programmas cikliem, un pats galvenais – aktīvi pielietot iegūtās zināšanas, tostarp daloties ar tām, lai sekmētu to nostiprināšanos pēc iespējas plašākā nozares pārstāvju lokā."

Bufalo apmācību programmas ietvaros mācībspēkiem no Latvijas tiek apmaksāta studiju maksa, uzturēšanās un transporta izdevumi, vīza un citas ar ceļošanu saistītas izmaksas. Katrs dalībnieks apmācību laikā saņem 2500 eiro stipendiju mēnesī. Pēc atgriešanās no mācībām Bufalo Universitātē mācībspēkam ir jāturpina pedagoģiskais darbs kādā no Latvijas augstākās izglītības iestādēm vismaz divus gadus.

Pirmā pasniedzēju grupa digitālās kapacitātes celšanā šī projekta ietvaros uz ASV devās 2019. gadā, un kopā šobrīd Bufalo Universitātē zinības smēlušies jau 36 mācībspēki no Latvijas. Šī ERAF projekta īstenošana plānota līdz 2023. gadam. Bufalo apmācību programma ir viena no šobrīd divām augstākās izglītības inovāciju programmām. Šobrīd paralēli Bufalo apmācību programmai norit arī MIT J-WEL programma, kurā 17 augstākās izglītības un organizāciju vadītāji un līderi no Latvijas apgūst izglītības vadības un inovācijas prasmes.