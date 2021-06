Sākusi darboties digitālā vakcinācijas sertifikāta saņemšanas mājaslapa

Otrdien, 1. jūnijā, no rīta sācis darboties Latvijas mēroga digitālais sertifikāts, ar kuru var apliecināt vakcinācijas pret Covid-19 vai pārslimošanas faktu, pārliecinājās portāls "Delfi".

Sertifikāts ir pieejams vietnē "covid19sertifikats.lv". Digitālais Covid-19 sertifikāts ir apliecinājums tam, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19, veikusi Covid-19 analīzes, vai arī ir izslimojusi Covid-19.

Kā liecina vietnē pieejamā informācija, katrs sertifikāts satur unikālu QR kodu, kas ir apliecināts ar digitālu simbolu virkni. Šī simbolu virkne ir kā digitāls paraksts jeb apliecinājums par sertifikātā iekļautās informācijas ticamību.

Noskenējot QR kodu ar viedtālrunī esošo QR koda nolasīšanas aplikāciju, iespējams noskaidrot to, vai konkrētais sertifikāts ir derīgs vai nav derīgs, un pārliecināties, vai sertifikāts ir autentisks. QR kodu var noskenēt arī no sertifikāta digitālās versijas, piemēram, uzrādot to viedtālrunī, vai sertifikāta izdrukas uz papīra.

Lai apskatītu savu digitālo Covid-19 sertifikātu, nepieciešams tīmekļvietnē "covid19sertifikats.lv" nospiest pogu "Apskatīt savus sertifikātus". Autentificēties ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem (internetbanka, eID karte, mobile ID). Tad sistēmā pieprasīt savus sertifikātus, tad tos apskatīt vai saglabāt (datorā, viedierīcē).

Paredzēts, ka Latvijas Republikā izsniegto digitālo Covid-19 sertifikātu atpazīs citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī. No 2021. gada 15. jūnija to nodrošinās integrācija ar Eiropas digitālā Covid-19 sertifikāta vārteju. Vārtejā tiks veikta informācijas apmaiņa starp ES dalībvalstīm par derīgo sertifikātu QR kodos ietvertajiem sertifikātu parakstiem, lai būtu iespējams pārliecināties par sertifikāta derīgumu un autentiskumu.

Informācijas apmaiņā starp ES dalībvalstīm netiks nodota visa informācija, kuru satur digitālie Covid-19 sertifikāti (piemēram, par saņemtās vakcīnas nosaukumu, iedzīvotāja personas kodu u.c.).

Jau ziņots, ka no otrdienas, 1. jūnija, darbu varēs atsākt vakcinēti vai Covid-19 pārslimojuši skaistumkopšanas speciālisti, sniedzot klientiem individuālus pakalpojumus, aizvadītajā nedēļā lēmusi valdība.

Kā iepriekš skaidroja Veselības ministrijā (VM), plānotās izmaiņas attieksies uz vakcinētiem cilvēkiem divas nedēļas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas vai trīs nedēļas pēc saņemtas pirmās ražotāja "AstraZeneca" vakcīnas "Vaxzevria" devas (pēc 90 dienām jāsaņem otrā deva), kā arī uz cilvēkiem, kuri pēdējā pusgada laikā ir pārslimojuši Covid-19. Savukārt, lai neievērotu pašizolāciju, cilvēkam jāsaņem arī otrā "AstraZeneca" ražotāja vakcīnas deva un no tā brīža jāpaiet divām nedēļām.