Samazina Rīgas ūdenstilpju skaitu, uz kuru ledus atļauts atrasties

Ņemot vērā laikapstākļus, meteoroloģiskās prognozes, kā arī iespējamību, ka neveidojas pietiekami izturīga ledus kārta, no trešdienas, 3. marta, samazināts Rīgas ūdenstilpju skaits, uz kuru ledus atļauts atrasties, portālu "Delfi" informēja Rīgas dome.

Ir aizliegts atrasties uz Rīgas administratīvajā teritorijā esošo iekšzemes publisko ūdeņu un administratīvajai teritorijai piegulošās jūras piekrastes publisko ūdeņu ledus, izņemot Ķengaraga dīķi, Bolderājas karjeru, ne tālāk kā 50 metrus no krasta līnijas. Mazjumpravas muižas dīķi; ūdenstilpes Vladimira Kudojara parkā; Dambjapurva ezeru; Velnezeru; Gaiļezeru; Bābelīti; Āgenskalna līča posmus no Raņķa dambja līdz Balasta dambim 5B (papildus Āgenskalna līcī aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus 50 metru attālumā no Mārupītes ietekas un 70 metru attālumā no Zunda kanāla iztekas) un no Kuģu ielas 15 līdz Kuģu ielai 28.

Tāpat izņēmumi ir:

Strazdupītes posms no Brīvības gatves līdz Brīvības gatvei 429 k-13 (papildus Strazdupītes posmā no Brīvības gatves līdz Brīvības gatvei 429 k-13 aizliegts atrasties tuvāk par 200 metriemno dzelzceļa tilta);

Ķīšezers (papildus Ķīšezerā aizliegt atrasties uz ūdenstilpes ledus tālāk par 100 metriem no krasta līnijas, 1000 metru attālumā no Juglas upes ietekas, 200 metru attālumā no Langas upes ietekas, 200 metru attālumā no ietekas pie Ezermalas ielas 8A, kā arī posmā no Mīlgrāvja tilta līdz Zušu ielai 39);

Vecdaugavas posmi no Airu ielas 11A līdz Airu ielai 75 (ne tālāk kā 50 metri no krasta līnijas) un no Skanstnieku ielas 3 līdz Vabu ielai 9C;

Kojusalas grāvis (papildus Kojusalas grāvī aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus 100 metru attālumā no Kojusalas grāvja ietekas Daugavā); Buļļupes posmi – ne tālāk par 250 metri no Velkoņu ielas un Lielās ielas krustojuma;

Bieķengrāvja posmi no Mūkusalas ielas 78A līdz Mazajai Bauskas ielai 28 un no Mūkusalas ielas 49 līdz Mūkusalas ielai 59;

Daugavas posms – ne tālāk par 150 metriem no krasta līnijas no Beķergrāvja ielas 5;

Juglas ezers (papildus Juglas ezerā aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus tālāk par 100 metriem no krasta līnijas, kā arī 500 metru attālumā no Juglas upes ietekas un 800 metru attālumā no Juglas upes iztekas).

Rīgas ūdenstilpēm ir noteikts paaugstinātas bīstamības periods, kura laikā, ja netiek piemēroti atsevišķi izņēmumi, iedzīvotājiem atrasties uz ledus ir aizliegts, informēja Rīgas dome.