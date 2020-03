Sasirdzis vācietis, kurš Rīgā autobusā braucis kopā ar 'Covid-19' saslimušo irāni

Rīgas mikroautobusā ar pirmo Igaunijā fiksēto 'Covid-19' saslimušo braucis vācietis, kuram ir konstatēti saslimšanas simptomi, trešdien preses konferencē informēja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Caur Rīgu ir izgājuši trīs saslimšanas gadījumi ar "Covid-19", norādīja Perevoščikovs. Kopš pirmā gadījuma, kad irānis ceļoja uz Tallinu, ir identificētas arī kontaktpersonas, ar kurām irānis brauca kopā mikroautobusā no Rīgas lidostas līdz autoostai, lai tālāk dotos uz Tallinu. Kopā ar Irānas pilsoni mikroautobusā braucis arī Vācijas pilsonis, kuram ir saslimšanas simptomi, preses konferencē atklāja Perevoščikovs.

Perevoščikovs norādīja, ka jau veselu nedēļu turpinās otrais saslimstības vilnis, samazinoties saslimstībai Ķīnā, kur bija "Covid-19" epicentrs, bet saslimušo skaits strauji pieaug ārpus Ķīnas. "Diemžēl ir skartas arī Eiropas Savienības valstis, it sevišķi Itālija," Perevoščikovs informēja, ka ik pēc dažām stundām SPKC saņem signālus no citām valstīm, ka tiek konstatēti ievestie gadījumi. Agrāk tie bija no Ķīnas, bet tagad cilvēki pārsvarā inficējas Itālijā, Irānā.

Perevoščikovs uzsvēra, ka tāpēc visas iepriekšējās rekomendācijas joprojām paliek spēkā, lai cilvēks varētu atpazīt iespējamu inficēšanos ar "Covid-19", ja ir atgriezies no kādiem slimības skartajiem reģioniem. Ja ir simptomi – paaugstināta ķermeņa temperatūra, apgrūtināta elpošana – jāzvana 113, atgādināja epidemiologs.

Līdz šim ir veikti 157 izmeklējumi, kuriem bijušas aizdomas par "Covid-19" infekciju. Vienā gadījumā saslimšana apstiprinājusies.

"Slimības izplatīšanās risks Latvijā nav pieaudzis", norādīja Perevoščikovs.

Otrdien saņemts otrs signāls, ka "Covid-19" slimnieks izbraucis cauri Latvijai, no Itālijas dodoties uz Igauniju. Turpinās sarunas ar "Ryanair", lai saņemtu pasažieru sarakstu, kas lidojuši šajā reisā 29. februārī no Bergamo uz Rīgu, norādīja Perevoščikovs.

Reiss ar numuru "FR4714", ielidoja Rīgā pulksten 17.40. SPKC lūdz cilvēkiem, kas sēdējuši šī reisa 23. līdz 27. rindā, sazināties ar SPKC.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) vadītāja Liene Cipule informēja, ka ar piektdienu darbu varētu uzsākt laboratorija reģionos, kas nodrošinātu analīžu ņemšanu arī ārpus galvaspilsētas.

Jau ziņots, ka otrdien Igaunijā konstatēts otrs jaunā koronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19" saslimšanas gadījums, saslimušais vīrietis ceļojis caur Rīgas lidostu, vēstīja "Delfi.ee".

Rīgas lidostā no Itālijas pilsētas Bergamo viņš ielidojis 29. februārī. Bet pēc tam cilvēks no lidostas uz Igauniju devies ar personīgo auto.

Viņa veselības stāvoklis tiek raksturots kā stabils, simptomi ir viegli. Tāpēc pacientam nozīmēts mājas režīms.

Atgādinām, ka arī pirmais saslimušais Igaunijā ieradās no Rīgas. Tas bija kāds Irānas pilsonis, kas uz Igauniju no Rīgas devās ar autobusu.

Pasaules Veselības organizācija (PVO) devusi nosaukumu jaunā koronavīrusa izraisītājai slimībai. Tā nodēvēta par "Covid-19". Jaunais nosaukums izveidots no vārdiem "korona", "vīruss" un "slimība". Savukārt skaitlis 19 apzīmē gadu, kurā sākās vīrusa uzliesmojums. Pirmās ziņas par vīrusa uzliesmojumu parādījās pērnā gada 31. decembrī.

Atgādinām, ka pats koronavīruss nav nekas jauns – tā ir jau zināma ir vīrusu grupa, kas atrasta gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem. Tomēr pērn rudenī identificētais ir pavisam jauns koronavīrusa paveids – SARS-CoV-2. "Covid-19" ir šī vīrusa izraisītā slimība. Iepriekš nopietnus saslimšanas gadījumus izraisījis SARS koronavīruss jeb SARS-CoV, kura rezervuārs dabā ir civetkaķi un, iespējams, sikspārņi, un MERS koronavīruss, kura infekcijas rezervuārs dabā ir vienkupra kamieļi. "Covid-19" infekcijas avots (rezervuārs) pagaidām nav zināms.